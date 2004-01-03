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Производитель: IPSEN Pharma

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04119, Киев, ул. Дегтяревская, 27Т
+380445026529
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Найдено: 6 препаратов
Изиклин концентрат для орального раствора, бутылка, 176 мл, № 2; Ipsen Consumer HealthCare
Изиклин Концентрат для орального раствора, бутылка, 176 мл, № 2 Ipsen Consumer HealthCare
В 1 аптеке
от 527,00 грн
Цены в аптеках
Танакан® раствор оральный, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозатором, с дозатором, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Раствор оральный, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозатором, с дозатором, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 147 аптеках
от 116,00 грн
Цены в аптеках
Танакан® таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 392 аптеках
от 219,40 грн
Цены в аптеках
Танакан® таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 90; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 90 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 422 аптеках
от 597,69 грн
Цены в аптеках
Фортранс® порошок для орального раствора, пакетик, 73.69 г, № 4; Лаборатории Майоли Спиндлер
Фортранс® Порошок для орального раствора, пакетик, 73.69 г, № 4 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 2 аптеках
от 325,00 грн
Цены в аптеках
Пакселадин® сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Пакселадин® Сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
04119, Киев, ул. Дегтяревская, 27Т
+380445026529
Найдено: 6 препаратов
Изиклин концентрат для орального раствора, бутылка, 176 мл, № 2; Ipsen Consumer HealthCare
Изиклин Концентрат для орального раствора, бутылка, 176 мл, № 2 Ipsen Consumer HealthCare
В 1 аптеке
от 527,00 грн
Цены в аптеках
Танакан® раствор оральный, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозатором, с дозатором, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Раствор оральный, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозатором, с дозатором, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 147 аптеках
от 116,00 грн
Цены в аптеках
Танакан® таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 392 аптеках
от 219,40 грн
Цены в аптеках
Танакан® таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 90; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 90 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 422 аптеках
от 597,69 грн
Цены в аптеках
Фортранс® порошок для орального раствора, пакетик, 73.69 г, № 4; Лаборатории Майоли Спиндлер
Фортранс® Порошок для орального раствора, пакетик, 73.69 г, № 4 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 2 аптеках
от 325,00 грн
Цены в аптеках
Пакселадин® сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Пакселадин® Сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції