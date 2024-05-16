Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПрочие средства, действующие на нервную системуРазличные препаратыАрмадин ЛонгЦены в аптеках

Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер, №40 - Киев (909351) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
1263,00
Экономия: -270,79 грн
992,21 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
913,29 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
982,70 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (1)
1160,00
Экономия: -246,71 грн
913,29 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (2)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
1263,00
Экономия: -270,79 грн
992,21 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
1012,17 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
982,67 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (2)
1280,00
Экономия: -271,45 грн
1008,55 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
1160,00
Экономия: -246,71 грн
913,29 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
1157,20
Экономия: -174,50 грн
982,70 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
1263,00
Экономия: -270,79 грн
992,21 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (2)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (1)
1280,00
Экономия: -267,83 грн
1012,17 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
1280,00
Экономия: -271,45 грн
1008,55 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (2)
1263,00
Экономия: -270,79 грн
992,21 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (2)
913,29 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
1002,00
Экономия: -19,30 грн
982,70 грн