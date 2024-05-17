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АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Одесса (594093) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: саше (6)
91,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (4)
113,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: саше (6)
91,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: порошок для оральной суспензии (8)
107,64
Экономия: -9,69 грн
97,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
117,50
Экономия: -17,37 грн
100,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
106,29
Экономия: -4,79 грн
101,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: порошок для оральной суспензии (5)
108,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: саше (8)
91,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: порошок для оральной суспензии (7)
117,50
Экономия: -17,37 грн
100,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (2)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: саше (5)
91,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
108,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: порошок для оральной суспензии (1)
119,17
Экономия: -18,20 грн
100,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
112,99
Экономия: -12,86 грн
100,13 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: порошок для оральной суспензии (2)
102,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 36 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: порошок для оральной суспензии (7)
108,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
126,99
Экономия: -26,86 грн
100,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: саше (1)
91,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 123/2-А
Всего: порошок для оральной суспензии (2)
111,82
Экономия: -8,10 грн
103,72 грн