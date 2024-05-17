Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ; СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКАЭНТЕРОСОРБЕНТЫПрочие энтеросорбентыДиосмектитАпсорбинЦены в аптеках

Апсорбин порошок для оральной суспензии 3,76 г саше, №10 - Одесса (410813) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), саше (5)
113,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
118,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1), саше (4)
113,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (1)
114,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: саше (6)
113,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1), саше (7)
99,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1), саше (3)
114,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1), саше (6)
112,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
113,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (2)
112,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (1)
113,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: саше (1)
113,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1), саше (9)
113,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1), саше (5)
110,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (1), саше (4)
109,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1), саше (6)
114,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (5), саше (5)
108,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (1)
114,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1), саше (5)
114,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 8-М
Всего: упаковка (1), саше (3)
114,40 грн