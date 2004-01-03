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Список производителейЛЛаборатории Майоли Спиндлер

Производитель: Лаборатории Майоли Спиндлер

Представительство в Украине - ООО "Майоли Украины".
Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 52, офис 109.
+38 (044) 237-70-75
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Найдено: 16 препаратов
Метеоспазмил капсулы, блистер, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
Метеоспазмил Капсулы, блистер, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 422 аптеках
от 316,99 грн
Цены в аптеках
ПРОБИОЛОГ СРК капсулы, № 15; Лаборатории Майоли Спиндлер
ПРОБИОЛОГ СРК Капсулы, № 15 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 197 аптеках
от 368,52 грн
Цены в аптеках
Пробиолог Транзит Плюс порошок, стик, 6.5 г, № 28; Лаборатории Майоли Спиндлер
Пробиолог Транзит Плюс Порошок, стик, 6.5 г, № 28 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 193 аптеках
от 439,06 грн
Цены в аптеках
ПРОБИОЛОГ ФОРТЕ капсулы, флакон, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
ПРОБИОЛОГ ФОРТЕ Капсулы, флакон, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 235 аптеках
от 426,10 грн
Цены в аптеках
Смекта® апельсин-ваниль порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® апельсин-ваниль Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1136 аптеках
от 156,09 грн
Цены в аптеках
Смекта® ваниль порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® ваниль Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1190 аптеках
от 164,71 грн
Цены в аптеках
Смекта® клубника порошок для оральной суспензии, 3 г, пакет, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® клубника Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакет, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1075 аптеках
от 167,93 грн
Цены в аптеках
Смекталия® суспензия оральная, 3 г, пакетик, 10.27 г, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекталия® Суспензия оральная, 3 г, пакетик, 10.27 г, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 824 аптеках
от 148,69 грн
Цены в аптеках
Форлакс порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 4 г, пакет, № 20; Лаборатории Майоли Спиндлер
Форлакс Порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 4 г, пакет, № 20 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 437 аптеках
от 142,89 грн
Цены в аптеках
Форлакс порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 10 г, пакетик, № 20; Лаборатории Майоли Спиндлер
Форлакс Порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 10 г, пакетик, № 20 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1019 аптеках
от 219,45 грн
Цены в аптеках
Хофитол раствор оральный, флакон, 120 мл, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Раствор оральный, флакон, 120 мл, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 379 аптеках
от 339,07 грн
Цены в аптеках
Хофитол таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1048 аптеках
от 246,60 грн
Цены в аптеках
Хофитол таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 180; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 180 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 687 аптеках
от 546,48 грн
Цены в аптеках
Пробиолог капсулы, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
Пробиолог Капсулы, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
ПРОБИОЛОГ БЕЙБИ 1,5 г, стик, № 10; Лаборатории Майоли Спиндлер
ПРОБИОЛОГ БЕЙБИ 1,5 г, стик, № 10 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
ПРОБИОЛОГ ТРАНЗИТ порошок для приготовления суспензии для пероральн. применен., пакетик, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
ПРОБИОЛОГ ТРАНЗИТ Порошок для приготовления суспензии для пероральн. применен., пакетик, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 52, офис 109.
+38 (044) 237-70-75
Найдено: 16 препаратов
Метеоспазмил капсулы, блистер, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
Метеоспазмил Капсулы, блистер, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 422 аптеках
от 316,99 грн
Цены в аптеках
ПРОБИОЛОГ СРК капсулы, № 15; Лаборатории Майоли Спиндлер
ПРОБИОЛОГ СРК Капсулы, № 15 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 197 аптеках
от 368,52 грн
Цены в аптеках
Пробиолог Транзит Плюс порошок, стик, 6.5 г, № 28; Лаборатории Майоли Спиндлер
Пробиолог Транзит Плюс Порошок, стик, 6.5 г, № 28 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 193 аптеках
от 439,06 грн
Цены в аптеках
ПРОБИОЛОГ ФОРТЕ капсулы, флакон, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
ПРОБИОЛОГ ФОРТЕ Капсулы, флакон, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 235 аптеках
от 426,10 грн
Цены в аптеках
Смекта® апельсин-ваниль порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® апельсин-ваниль Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1136 аптеках
от 156,09 грн
Цены в аптеках
Смекта® ваниль порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® ваниль Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1190 аптеках
от 164,71 грн
Цены в аптеках
Смекта® клубника порошок для оральной суспензии, 3 г, пакет, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® клубника Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакет, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1075 аптеках
от 167,93 грн
Цены в аптеках
Смекталия® суспензия оральная, 3 г, пакетик, 10.27 г, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекталия® Суспензия оральная, 3 г, пакетик, 10.27 г, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 824 аптеках
от 148,69 грн
Цены в аптеках
Форлакс порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 4 г, пакет, № 20; Лаборатории Майоли Спиндлер
Форлакс Порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 4 г, пакет, № 20 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 437 аптеках
от 142,89 грн
Цены в аптеках
Форлакс порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 10 г, пакетик, № 20; Лаборатории Майоли Спиндлер
Форлакс Порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 10 г, пакетик, № 20 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1019 аптеках
от 219,45 грн
Цены в аптеках
Хофитол раствор оральный, флакон, 120 мл, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Раствор оральный, флакон, 120 мл, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 379 аптеках
от 339,07 грн
Цены в аптеках
Хофитол таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1048 аптеках
от 246,60 грн
Цены в аптеках
Хофитол таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 180; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 180 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 687 аптеках
от 546,48 грн
Цены в аптеках
Пробиолог капсулы, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
Пробиолог Капсулы, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
ПРОБИОЛОГ БЕЙБИ 1,5 г, стик, № 10; Лаборатории Майоли Спиндлер
ПРОБИОЛОГ БЕЙБИ 1,5 г, стик, № 10 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
ПРОБИОЛОГ ТРАНЗИТ порошок для приготовления суспензии для пероральн. применен., пакетик, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
ПРОБИОЛОГ ТРАНЗИТ Порошок для приготовления суспензии для пероральн. применен., пакетик, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції