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Активные вещества — “К”КАРБАМАЗЕПИН (CARBAMAZEPINUM)

КАРБАМАЗЕПИН (CARBAMAZEPINUM) Действующее вещество

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Найдено: 21 препарат
Карбамазепин-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50; Дарница
Карбамазепин-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50 Дарница
В 1046 аптеках
от 75,51 грн
Цены в аптеках
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия, 200 мг, блистер, № 50; Тева Украина
Финлепсин® 200 ретард Таблетки пролонгированного действия, 200 мг, блистер, № 50 Тева Украина
В 782 аптеках
от 776,05 грн
Цены в аптеках
Финлепсин® таблетки, 200 мг, № 50; Тева Украина
Финлепсин® Таблетки, 200 мг, № 50 Тева Украина
В 773 аптеках
от 636,30 грн
Цены в аптеках
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия, 400 мг, блистер, № 50; Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард Таблетки пролонгированного действия, 400 мг, блистер, № 50 Тева Украина
В 748 аптеках
от 1010,30 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20; Дарница
Карбамазепин-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20 Дарница
В 725 аптеках
от 27,80 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин-ФС таблетки, 200 мг, № 50; Acino Pharma
Карбамазепин-ФС Таблетки, 200 мг, № 50 Acino Pharma
В 506 аптеках
от 104,53 грн
Цены в аптеках
Мезакар® SR таблетки пролонгированного действия, 400 мг, блистер, № 50; Гледфарм Лтд
Мезакар® SR Таблетки пролонгированного действия, 400 мг, блистер, № 50 Гледфарм Лтд
В 425 аптеках
от 180,32 грн
Цены в аптеках
Мезакар® таблетки, 200 мг, блистер, № 50; Гледфарм Лтд
Мезакар® Таблетки, 200 мг, блистер, № 50 Гледфарм Лтд
В 364 аптеках
от 54,14 грн
Цены в аптеках
Мезакар® суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Гледфарм Лтд
Мезакар® Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Гледфарм Лтд
В 175 аптеках
от 52,67 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки, 400 мг, блистер, № 50; Корпорация Здоровье
Карбамазепин-Здоровье Форте Таблетки, 400 мг, блистер, № 50 Корпорация Здоровье
В 84 аптеках
от 188,31 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин-ФС таблетки, 200 мг, № 20; Acino Pharma
Карбамазепин-ФС Таблетки, 200 мг, № 20 Acino Pharma
В 83 аптеках
от 40,35 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин-Астрафарм таблетки, 200 мг, блистер, № 50; Астрафарм
Карбамазепин-Астрафарм Таблетки, 200 мг, блистер, № 50 Астрафарм
В 69 аптеках
от 103,08 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин-Здоровье таблетки, 200 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Карбамазепин-Здоровье Таблетки, 200 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 59 аптеках
от 24,79 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин таблетки, 200 мг, блистер, № 50; Технолог
Карбамазепин Таблетки, 200 мг, блистер, № 50 Технолог
В 27 аптеках
от 92,97 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин таблетки, 200 мг, контейнер, № 50; Технолог
Карбамазепин Таблетки, 200 мг, контейнер, № 50 Технолог
В 21 аптеке
от 92,36 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин таблетки, 200 мг, блистер, № 20; Технолог
Карбамазепин Таблетки, 200 мг, блистер, № 20 Технолог
В 21 аптеке
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Зептол таблетки, 200 мг, стрип, № 100; SUN
Зептол Таблетки, 200 мг, стрип, № 100 SUN
В 19 аптеках
от 195,42 грн
Цены в аптеках
Карбамазепин-Астрафарм таблетки, 200 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Карбамазепин-Астрафарм Таблетки, 200 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 15 аптеках
от 29,04 грн
Цены в аптеках
Тегретол® таблетки, 200 мг, № 50; Novartis Pharma
Тегретол® Таблетки, 200 мг, № 50 Novartis Pharma
В 1 аптеке
от 170,00 грн
Цены в аптеках
Карбалекс 600 мг ретард таблетки пролонгированного действия, 600 мг, № 100; БАУШ ХЕЛС ООО
Карбалекс 600 мг ретард Таблетки пролонгированного действия, 600 мг, № 100 БАУШ ХЕЛС ООО
Нет в наличии
Карбалекс 300 мг ретард таблетки пролонгированного действия, 300 мг, № 100; БАУШ ХЕЛС ООО
Карбалекс 300 мг ретард Таблетки пролонгированного действия, 300 мг, № 100 БАУШ ХЕЛС ООО
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки пролонгированного действия, суспензия оральная.
КАРБАМАЗЕПИН (CARBAMAZEPINUM)
CAS №: 298-46-4 C15H12N2O
HSDB, RTECS: 5-карбамоил-5H-дибенз(b,f)азепин.
USPDDN, HSDB, MeSH, RTECS: 5H-дибенз(b,f)азепин-5-карбоксамид.
Форма выпуска: таблетки, таблетки пролонгированного действия, суспензия оральная.

противосудорожное средство, производное трициклического иминостильбена. Обладает умеренным антидепрессивным (тимолептическим) и нормотимическим эффектом. Оказывает также анальгезирующее действие при некоторых видах невралгии. Определенную роль в механизме действия карбамазепина играют его ГАМК-ергические свойства, а также взаимодействие с центральными аденозиновыми рецепторами. При несахарном диабете оказывает антидиуретическое действие, обусловленное, вероятно, гипоталамическим влиянием на осморецепторы, опосредованным через секрецию антидиуретического гормона, а также прямым действием на почечные канальцы.
Медленно, но практически полностью всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность при приеме внутрь карбамазепина в форме таблеток обычной продолжительности действия составляет около 70%. Cmax в плазме крови развивается через 4–8 ч после приема. Связывание с белками плазмы крови — приблизительно 75% (у детей — 55–59%), объем распределения — 0,8–2 л/кг. Подвергается биотрансформации в печени; может индуцировать собственный метаболизм. Основной метаболит — карбамазепин-10,11-эпоксид — обладает противосудорожной, антидепрессивной и антиневралгической активностью. T½ — от 26 до 65 ч; при длительном приеме может сокращаться до 8–29 ч (в среднем 12–17 ч) вследствие аутоиндукции метаболизма. Выводится с мочой (72%), около 3% — в неизмененном виде; с калом выводится до 23% принятой дозы. Концентрация в грудном молоке может достигать до 60% от концентрации в плазме крови матери.

эпилепсия (большие судорожные припадки, смешанные формы эпилепсии, фокальные припадки с простой или сложной симптоматикой); профилактика припадков при синдроме абстиненции у больных хроническим алкоголизмом; невралгия (невралгия тройничного нерва, глоссофарингеальная невралгия, невралгия при диабетической полинейропатии, острый идиопатический неврит (синдром Гийена — Барре), фантомная боль, постгерпетическая невралгия); пароксизмальная дизартрия и атаксия, тонические припадки, пароксизмальная парестезия и приступы боли; психозы (маниакально-депрессивный психоз, тревожно-ажитированная депрессия, кататоническое возбуждение); острая алкогольная абстиненция; центральный непарциальный несахарный диабет.

внутрь взрослым обычно в начальной суточной дозе 0,2–0,3 г, постепенно повышая ее до 0,6–1,2 г/сут. Максимальная доза — 1,6 г/сут. Кратность назначения таблеток обычной продолжительности действия — 3–4 раза в сутки, таблеток ретард — 1–2 раза в сутки. Больным с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек, а также пациентам пожилого возраста препарат назначают в более низких дозах. Для детей поддерживающая доза составляет 10–20 мг/сут.

нарушения костномозгового кроветворения, AV-блокада (за исключением пациентов с имплантированным водителем ритма), одновременное лечение ингибиторами МАО, препаратами лития; повышенная чувствительность к карбамазепину и трициклическим антидепрессантам.

возможны головная боль, головокружение, нарушения аккомодации, конъюнктивит, сонливость, атаксия, беспокойство, спутанность сознания, дизартрия, непроизвольные движения, парестезии, мышечная слабость, галлюцинации, подавленное состояние, затруднение мышления, снижение активности, агрессивное поведение, брадикардия, AV-блокада, АГ, артериальная гипотензия, тромбоэмболия, тошнота, рвота, диарея, запор, повышение активности печеночных трансаминаз, желтуха, гепатит, анемия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, кожный зуд, сыпь, крапивница, фотосенсибилизация, пурпура, диссеминированная красная волчанка, синдром Лайелла, синдром Стивенса — Джонсона, алопеция, гипергидроз, пульмонит, одышка, интерстициальный нефрит, почечная недостаточность, альбуминурия, гематурия, олигурия, дизурия, гипонатриемия, отеки, увеличение массы тела, лимфаденопатия, галакторея, гинекомастия, изменение концентрации тиреоидных гормонов в крови, нарушения половой функции.

карбамазепин недостаточно эффективен при малых эпилептических припадках. С особой осторожностью применяют при заболеваниях крови, тяжелых нарушениях функции сердца, печени и почек, нарушениях электролитного обмена. Во время лечения следует периодически контролировать состав периферической крови.
Детям до 6 лет назначают только по строгим показаниям с учетом возможного риска развития побочных эффектов.
Применение в период беременности возможно только по строгим показаниям, в I триместр беременности прием карбамазепина не рекомендуется.

не следует назначать одновременно с необратимыми ингибиторами МАО; препараты этой группы следует отменить за 2 нед до назначения карбамазепина. При одновременном назначении нескольких противосудорожных средств (фенобарбитал, гексамидин, фенитоин, примидон) противоэпилептическая активность карбамазепина может снижаться. При комбинации с вальпроевой кислотой может отмечаться нарушение сознания вплоть до развития комы. Карбамазепин снижает эффективность пероральных контрацептивных средств, антикоагулянтов, нейролептиков, усиливает токсические эффекты препаратов лития. Концентрация карбамазепина в плазме крови может повышаться при одновременном назначении макролидных антибиотиков, изониазида, антагонистов кальция (верапамил, дилтиазем), декстропропоксифена, вилоксалина, циметидина. Пропоксифен может потенцировать, а тетрациклины — ослаблять противосудорожный эффект карбамазепина.

анурия, олигурия, задержка мочи, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, АГ или гипотензия, неврологические нарушения (атаксия, атетоз, судороги, головокружение, гиперрефлексия с последующей гипорефлексией, мидриаз, опистотонус, угнетение дыхания).
Лечение включает индукцию рвоты или промывание желудка, применение активированного угля. Поддержание проходимости верхних дыхательных путей, ИВЛ и/или оксигенотерапия, мониторинг и коррекция функций сердечно-сосудистой системы. При судорогах вводят бензодиазепины или барбитураты. Диализ показан только при сочетании тяжелого отравления с почечной недостаточностью. У детей раннего возраста может понадобиться переливание крови.