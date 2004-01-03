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Производитель: Lupin

Компания «Люпин Лимитед» в Украине
02121 г. Киев. Харьковское шоссе, 201-203 буква «2А»
+38 (044) 569-62-20
www.lupin.com.ua
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Найдено: 14 препаратов
Гатиспан раствор инфузионный, 400 мг, флакон, 200 мл, № 1; Lupin
Гатиспан Раствор инфузионный, 400 мг, флакон, 200 мл, № 1 Lupin
Нет в наличии
Гатиспан таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 5; Lupin
Гатиспан Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 5 Lupin
Нет в наличии
Докцеф порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 50 мл, с мерным колпачком и поршневой пипеткой, +мерн. колпач. и порш. пипетк., № 1; Lupin
Докцеф Порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 50 мл, с мерным колпачком и поршневой пипеткой, +мерн. колпач. и порш. пипетк., № 1 Lupin
Нет в наличии
Докцеф порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным колпачком и поршневой пипеткой, +мерн. колпач. и порш. пипетк., № 1; Lupin
Докцеф Порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным колпачком и поршневой пипеткой, +мерн. колпач. и порш. пипетк., № 1 Lupin
Нет в наличии
Докцеф таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 10; Lupin
Докцеф Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 10 Lupin
Нет в наличии
Докцеф таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Lupin
Докцеф Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Lupin
Нет в наличии
Икзим порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 50 мл суспензии, д/п 50 мл сусп., № 1; Lupin
Икзим Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 50 мл суспензии, д/п 50 мл сусп., № 1 Lupin
Нет в наличии
Икзим таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 6; Lupin
Икзим Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 6 Lupin
Нет в наличии
Цетил таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10; Lupin
Цетил Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10 Lupin
Нет в наличии
Цетил таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, стрип, № 10; Lupin
Цетил Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, стрип, № 10 Lupin
Нет в наличии
Цетил таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Lupin
Цетил Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Lupin
Нет в наличии
Цетил таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, стрип, № 10; Lupin
Цетил Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, стрип, № 10 Lupin
Нет в наличии
Цефаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1; Lupin
Цефаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1 Lupin
Нет в наличии
Цефантрал порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1; Lupin
Цефантрал Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1 Lupin
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
02121 г. Киев. Харьковское шоссе, 201-203 буква «2А»
+38 (044) 569-62-20
www.lupin.com.ua
Найдено: 14 препаратов
Гатиспан раствор инфузионный, 400 мг, флакон, 200 мл, № 1; Lupin
Гатиспан Раствор инфузионный, 400 мг, флакон, 200 мл, № 1 Lupin
Нет в наличии
Гатиспан таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 5; Lupin
Гатиспан Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 5 Lupin
Нет в наличии
Докцеф порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 50 мл, с мерным колпачком и поршневой пипеткой, +мерн. колпач. и порш. пипетк., № 1; Lupin
Докцеф Порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 50 мл, с мерным колпачком и поршневой пипеткой, +мерн. колпач. и порш. пипетк., № 1 Lupin
Нет в наличии
Докцеф порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным колпачком и поршневой пипеткой, +мерн. колпач. и порш. пипетк., № 1; Lupin
Докцеф Порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным колпачком и поршневой пипеткой, +мерн. колпач. и порш. пипетк., № 1 Lupin
Нет в наличии
Докцеф таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 10; Lupin
Докцеф Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 10 Lupin
Нет в наличии
Докцеф таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Lupin
Докцеф Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Lupin
Нет в наличии
Икзим порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 50 мл суспензии, д/п 50 мл сусп., № 1; Lupin
Икзим Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 50 мл суспензии, д/п 50 мл сусп., № 1 Lupin
Нет в наличии
Икзим таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 6; Lupin
Икзим Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 6 Lupin
Нет в наличии
Цетил таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10; Lupin
Цетил Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10 Lupin
Нет в наличии
Цетил таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, стрип, № 10; Lupin
Цетил Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, стрип, № 10 Lupin
Нет в наличии
Цетил таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Lupin
Цетил Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Lupin
Нет в наличии
Цетил таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, стрип, № 10; Lupin
Цетил Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, стрип, № 10 Lupin
Нет в наличии
Цефаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1; Lupin
Цефаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1 Lupin
Нет в наличии
Цефантрал порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1; Lupin
Цефантрал Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1 Lupin
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції