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Беклофорт™ Эвохалер™ аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза баллон 200 доз, №1 - Львов (63167) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
407,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
315,92 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
420,95
Экономия: -2,39 грн
418,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
407,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
407,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
311,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
416,13
Экономия: -31,39 грн
384,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
407,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
348,82
Экономия: -17,12 грн
331,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
407,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
407,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
384,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
407,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
441,51
Экономия: -56,77 грн
384,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
407,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
404,79
Экономия: -20,05 грн
384,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
438,02
Экономия: -23,58 грн
414,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
407,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
407,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
407,70 грн