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Беконазе спрей назальный, суспензия 50 мкг/доза флакон 180 доз, №1 - Львов (30300) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
459,98
Экономия: -47,52 грн
412,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
392,02
Экономия: -17,63 грн
374,39 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
511,99
Экономия: -61,07 грн
450,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
571,99
Экономия: -121,07 грн
450,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
565,99
Экономия: -115,07 грн
450,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
427,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
489,38
Экономия: -55,36 грн
434,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
468,60
Экономия: -88,58 грн
380,02 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
478,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
539,99
Экономия: -89,07 грн
450,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
488,79
Экономия: -37,87 грн
450,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
478,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
478,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
444,70
Экономия: -87,68 грн
357,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
607,99
Экономия: -157,07 грн
450,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
478,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
471,59
Экономия: -91,46 грн
380,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
389,03 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
427,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
478,40 грн