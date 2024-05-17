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Беклазон-Эко аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза баллончик 200 доз с ингаляционным устройством, №1 - Львов (143854) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
312,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
312,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
312,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
289,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
312,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
312,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
266,32
Экономия: -13,07 грн
253,25 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
332,40
Экономия: -54,40 грн
278,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
312,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
312,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
294,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
312,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
312,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
243,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
312,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
312,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
268,03
Экономия: -9,86 грн
258,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
332,45
Экономия: -37,56 грн
294,89 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
303,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
303,50 грн