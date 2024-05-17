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Беклазон-Эко аэрозоль для ингаляций 250 мкг/доза баллончик 200 доз с ингаляционным устройством, №1 - Львов (143856) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
351,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
378,61
Экономия: -21,39 грн
357,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
329,23 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
364,28
Экономия: -0,13 грн
364,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -28,63 грн
349,37 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
361,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
351,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
361,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
361,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
361,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
361,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
361,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
361,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
351,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
378,61
Экономия: -37,94 грн
340,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
354,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
351,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
361,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
361,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
379,98
Экономия: -30,37 грн
349,61 грн