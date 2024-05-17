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Аримидекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг, №28 - Одесса (28188) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
1507,92
Экономия: -43,92 грн
1464,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1506,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1506,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
1193,38 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1506,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1506,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1506,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1506,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1506,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
1521,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1506,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
1398,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1506,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1506,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
1394,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
1278,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
1506,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1506,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1506,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1506,00 грн