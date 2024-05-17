Все аптеки Украины
ATC-классификацияАНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИАНТАГОНИСТЫ ГОРМОНОВ И АНАЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВАИнгибиторы ароматазыАнастрозолАнастрозол Сандоз®Цены в аптеках

Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер в картонной упаковке, №28 - Одесса (174270) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
572,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
572,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
572,30 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
572,30 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
572,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
594,84
Экономия: -36,83 грн
558,01 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
572,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
572,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
560,22
Экономия: -26,37 грн
533,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
572,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
572,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
572,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
540,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
572,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
572,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
572,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
568,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
572,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (2)
532,37
Экономия: -21,20 грн
511,17 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
572,30 грн