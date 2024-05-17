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Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер, №28 - Одесса (452117) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
644,78
Экономия: -30,67 грн
614,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
490,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
578,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
553,07
Экономия: -33,07 грн
520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
490,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
539,89 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
664,35
Экономия: -37,56 грн
626,79 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
498,41
Экономия: -24,41 грн
474,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
490,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
490,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
599,23
Экономия: -22,94 грн
576,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
667,57
Экономия: -77,07 грн
590,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
557,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
676,24
Экономия: -102,53 грн
573,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
664,28
Экономия: -87,99 грн
576,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
578,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
586,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
490,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: блистер (1)
666,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
490,10 грн