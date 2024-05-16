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Ангио-Бетаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Харьков (404970) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (7)
141,73 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (24)
167,69
Экономия: -9,13 грн
158,56 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
142,06 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (11)
165,25
Экономия: -30,67 грн
134,58 грн
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
181,50
Экономия: -50,60 грн
130,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
141,38 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
176,00
Экономия: -43,90 грн
132,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
141,99 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
135,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (12)
166,53
Экономия: -31,95 грн
134,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
139,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
140,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (7)
155,79
Экономия: -21,19 грн
134,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (3)
142,21 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (41)
140,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (7)
140,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (11)
141,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (19)
187,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (5)
180,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (3)
143,08 грн