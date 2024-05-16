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Амиодарон таблетки 0,2 г блистер, №30 - Киев (114552) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
88,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
88,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
76,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
74,03
Экономия: -11,70 грн
62,33 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
72,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
87,98
Экономия: -9,94 грн
78,04 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (4)
76,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
61,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: блистер (1)
67,09 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
Всего: упаковка (1)
76,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (2)
66,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (3)
78,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
76,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 6
Всего: упаковка (2)
66,52 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
71,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (17)
87,57 грн