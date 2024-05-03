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Активные вещества — “Т”ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM TRANEXAMICUM)

ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM TRANEXAMICUM) Действующее вещество

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Найдено: 35 препаратов
Виданол® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; Гледфарм Лтд
Виданол® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 Гледфарм Лтд
В 1101 аптеке
от 1038,53 грн
Цены в аптеках
Гемотран® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Фармак
Гемотран® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Фармак
В 1078 аптеках
от 432,20 грн
Цены в аптеках
Тренакса 500 таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 12; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Тренакса 500 Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 12 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 635 аптеках
от 274,48 грн
Цены в аптеках
Ацемик таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Ananta Medicare
Ацемик Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Ananta Medicare
В 376 аптеках
от 208,06 грн
Цены в аптеках
Гемотран® раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Фармак
Гемотран® Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Фармак
В 309 аптеках
от 287,60 грн
Цены в аптеках
Гемотран® раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Фармак
Гемотран® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Фармак
В 169 аптеках
от 113,42 грн
Цены в аптеках
Сангера раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Юрия-Фарм
Сангера Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Юрия-Фарм
В 169 аптеках
от 219,78 грн
Цены в аптеках
Гемотран® раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; Фармак
Гемотран® Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 Фармак
В 94 аптеках
от 561,80 грн
Цены в аптеках
Транексамовая кислота раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Лекхим
Транексамовая кислота Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Лекхим
В 89 аптеках
от 152,34 грн
Цены в аптеках
Гемаксам раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Гемаксам Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 70 аптеках
от 265,36 грн
Цены в аптеках
Тренакса раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Тренакса Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 59 аптеках
от 259,21 грн
Цены в аптеках
Транексамовая кислота раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим
Транексамовая кислота Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим
В 51 аптеке
от 158,46 грн
Цены в аптеках
Транексамовая кислота-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 20; Здоровье
Транексамовая кислота-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 20 Здоровье
В 46 аптеках
от 246,42 грн
Цены в аптеках
Атраксан раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атраксан Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 37 аптеках
от 215,58 грн
Цены в аптеках
Трамикс раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Корпорация Артериум
Трамикс Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Корпорация Артериум
В 24 аптеках
от 258,90 грн
Цены в аптеках
Сангера раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; Юрия-Фарм
Сангера Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 Юрия-Фарм
В 24 аптеках
от 874,26 грн
Цены в аптеках
Тренакса 250 таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, № 12; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Тренакса 250 Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, № 12 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 21 аптеке
от 219,44 грн
Цены в аптеках
Неотранекс раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, № 5; Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali
Неотранекс Раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, № 5 Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali
В 20 аптеках
от 392,85 грн
Цены в аптеках
Гемаксам раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Гемаксам Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 18 аптеках
от 821,90 грн
Цены в аптеках
Гемаксам раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 50; ООО "Фармасел"
Гемаксам Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 50 ООО "Фармасел"
В 15 аптеках
от 1904,50 грн
Цены в аптеках
Евронекс раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Euro Lifecare
Евронекс Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Euro Lifecare
В 12 аптеках
от 382,80 грн
Цены в аптеках
Транексамовая кислота-Здоровье раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Здоровье
Транексамовая кислота-Здоровье Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Здоровье
В 9 аптеках
от 250,04 грн
Цены в аптеках
Гемотран® раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Фармак
Гемотран® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Фармак
В 8 аптеках
от 226,84 грн
Цены в аптеках
Скайтран раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 4; Sky Pharma
Скайтран Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 4 Sky Pharma
В 7 аптеках
от 158,28 грн
Цены в аптеках
Тугина раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Tulip Lab.
Тугина Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Tulip Lab.
В 6 аптеках
от 244,72 грн
Цены в аптеках
Азептил раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10; Medochemie Ltd
Азептил Раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Medochemie Ltd
В 5 аптеках
от 605,80 грн
Цены в аптеках
Макситран® раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 5; Микрохим
Макситран® Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 5 Микрохим
В 5 аптеках
от 198,21 грн
Цены в аптеках
Транексамовая кислота-Здоровье раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5; Здоровье
Транексамовая кислота-Здоровье Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Здоровье
В 4 аптеках
от 331,45 грн
Цены в аптеках
Тренакса раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Тренакса Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 1 аптеке других городов
от 304,97 грн
Цены в других городах
Нексаар раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 4; AAR Pharma FZ LLC
Нексаар Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 4 AAR Pharma FZ LLC
В 1 аптеке других городов
от 320,30 грн
Цены в других городах
Транексам раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Stada
Транексам Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Stada
Нет в наличии
Гемоактив-МБ раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; M. Biotech Ltd.
Гемоактив-МБ Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 M. Biotech Ltd.
Нет в наличии
Макситран® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Микрохим
Макситран® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Микрохим
Нет в наличии
Стерксамик раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Steril-Gene Life Sciences
Стерксамик Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Steril-Gene Life Sciences
Нет в наличии
Транексамовая кислота агетан 0.5 г/5 мл, раствор для инъекций раствор для инъекций, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, № 10; Lab. Aguettant
Транексамовая кислота агетан 0.5 г/5 мл, раствор для инъекций Раствор для инъекций, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Lab. Aguettant
Нет в наличии

антифибринолитическое, противоаллергическое, противовоспалительное средство. Конкурентно ингибирует активатор плазминогена, в более высоких концентрациях — связывает плазмин. Удлиняет тромбиновое время. Тормозит образование кининов и других пептидов, участвующих в воспалительных и аллергических реакциях. При приеме внутрь всасывается 30–50% дозы. Cmax достигается через 3 ч после приема. Начальный объем распределения — 9–12 л. Легко проходит через гистогематические барьеры, включая ГЭБ, плацентарный. Концентрация в цереброспинальной жидкости составляет 1/10 от плазменной. Определяется в семенной жидкости, где ингибирует фибринолитическую активность, но не влияет на миграцию сперматозоидов. Незначительная часть подвергается биотрансформации. Основной путь экскреции — гломерулярная фильтрация. Экскретируется с мочой. Антифибринолитическая концентрация в различных тканях сохраняется в течение 17 ч, в плазме — до 7–8 ч.

кровотечения, обусловленные повышением общего и местного фибринолиза (лечение и профилактика): гемофилия, геморрагические осложнения фибринолитической терапии, тромбоцитопеническая пурпура, апластическая анемия, лейкоз, кровотечение во время операции и в послеоперационный период, маточное при родах, легочное, носовое, желудочно-кишечное, мено- и метроррагии, макрогематурия, обусловленная кровотечением из нижних отделов мочевыводящей системы; афтозный стоматит, ангина, ларингофарингит, наследственный ангионевротический отек, экзема, аллергический дерматит, крапивница, лекарственная и токсическая сыпь.

внутрь (вне зависимости от приема пищи) по 250–500 мг 3–4 раза в сутки. При удалении зубов у больных гемофилией: после операции — внутрь по 25 мг/кг массы тела 3–4 раза в сутки в течение 2–8 дней или внутрь в дозе 25 мг/кг 3–4 раза в сутки, начиная за 1 день до предстоящей операции.

повышенная чувствительность, субарахноидальное кровоизлияние, почечная недостаточность, тромбофилические состояния (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболический синдром, инфаркт миокарда), нарушение цветового зрения, период беременности.

диспептические явления (анорексия, тошнота, рвота, диарея), головокружение, слабость, сонливость, тахикардия, боль в грудной клетке, артериальная гипотензия (при быстром в/в введении), нарушение цветового зрения, кожные аллергические реакции.

при почечной недостаточности (в зависимости от степени повышения креатинина в плазме крови) снижают дозу и кратность введения. Во время и после лечения в течение нескольких дней необходимо наблюдение офтальмолога с проверкой остроты, полей и цветового зрения, с осмотром глазного дна. С осторожностью применяют в сочетании с тканевыми гемостатическими препаратами, гемокоагулазой (в высоких дозах), гепарином. При лечении гематурии почечного генеза повышается риск механической анурии в результате образования сгустка в уретре.

транексамовая кислота несовместима с урокиназой, норэпинефрином, дезоксиэпинефрином, дипиридамолом, диазепамом. В р-ре транексамовая кислота вступает в реакцию (нельзя смешивать) с антибиотиками (бензилпенициллин, тетрациклины), белками крови.