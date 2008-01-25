Глюкокортикостероїдна терапія широко застосовується у період вагітності при загрозі передчасних пологів для прискорення дозрівання легень плода. У той же час у дослідженнях показано, що глюкокортикостероїди можуть призводити до порушень серцево-судинної системи плода.

У нещодавньому дослідженні проаналізовано механізми розвитку серцево-судинних ефектів глюкокортикостероїдів, що найчастіше застосовуються, — дексаметазону і бетаметазону.

Результати дослідження опубліковані у журналі «FASEB».

Дослідження було проведено на моделі курячих ембріонів.

Вчені виявили, що глюкокортикостероїди викликали затримку росту курячих ембріонів. При цьому затримка росту була більш вираженою при застосуванні бетаметазону, ніж дексаметазону. Встановлено, що глюкокортикостероїди призводили до розвитку порушень клітинного циклу, при цьому бетаметазон та дексаметазон впливали на різні молекулярні шляхи.

У дослідженні показано, що дексаметазон індукував оксидативний стрес та знижував активацію глюкокортикостероїдних рецепторів. Бетаметазон спричиняв стійку активацію глюкокортикостероїдних рецепторів і не викликав оксидативного стресу. При цьому в дослідженні виявлено, що застосування бетаметазону пов’язане з розвитком більш вираженої кардіальної дисфункції порівняно з дексаметазоном. Встановлено, що дексаметазон сприяв збільшенню кількості кардіоміоцитів, а бетаметазон — їх зменшенню. Дексаметазон зумовлював звуження кровоносних судин, а бетаметазон — їх розширення.

Таким чином, дослідники зробили висновок, що бетаметазон і дексаметазон чинять різний вплив на серцево-судинну систему. При цьому обидва препарати впливають на розвиток серцево-судинної системи негативно.

Старший автор дослідження — доктор філософії Діно А. Джуссані (Dino A. Giussani) з Кембриджського університету (University of Cambridge), Великобританія, пояснив, що антенатальна глюкокортикостероїдна терапія застосовується для прискорення дозрівання легень плода при загрозі передчасних пологів і є терапією спасіння. У той же час терапія глюкокортикостероїдами призводить до порушень розвитку серцево-судинної системи плода, що надалі необхідно враховувати неонатологам та педіатрам. Він зазначив, що в дослідженні проаналізовано особливості впливу двох препаратів глюкокортикостероїдів, що найчастіше застосовуються в акушерстві, — дексаметазону і бетаметазону.

Д.А. Джуссані підкреслив, що розуміння молекулярних шляхів впливу глюкокортикостероїдів на розвиток серцево-судинної системи потенційно сприятиме розробці методів підвищення ефективності терапії та зниження ризику розвитку побічних ефектів, а також підвищенню безпеки лікування.

За матеріалами www.medicalxpress.com