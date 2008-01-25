Як знизити ризик розвитку вікової дегенерації сітківки?

У недавньому дослідженні показано, що ризик розвитку вікової дегенерації сітківки потенційно можуть знизити гіполіпідемічні та антидіабетичні препарати.

Вікова макулярна дегенерація (ВМД) — це захворювання очей, за якого розвиваються дегенеративні зміни в сітківці, перш за все в ділянці макули, та що характеризується погіршенням центрального поля зору. За даними Національного інституту ока (National Eye Institute), ВМД є основною причиною розвитку сліпоти в осіб похилого віку і зазвичай діагностується в осіб віком 55 років і старше.

На ризик розвитку ВМД впливає низка факторів, включаючи генетичні та екологічні. Також її виникнення можуть зумовлювати куріння, малорухливий спосіб життя та хронічні запальні захворювання.

На цей час не існує методів лікування пацієнтів з ВМД.

У недавньому дослідженні оцінювали вплив статинів, нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) та цукрознижувальних лікарських засобів на ризик розвитку ВМД.

Дослідники провели метааналіз наявних досліджень, у яких вивчали зв’язок між різними ліками та ВМД. Він показав, що в осіб, які приймають статини та протидіабетичні препарати, ризик розвитку ВМД є нижчим, ніж загалом у популяції.

Доктор Ховард Р. Краус (Howard R. Krauss), хірург-нейроофтальмолог і директор Центру очей, вуха та основи черепа Тихоокеанського інституту неврології в Медичному центрі Провіденс-Сент-Джон у Санта-Моніці (Pacific Neuroscience Institute’s Eye, at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Каліфорнія, не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що потенційно фармацевтичні препарати можуть знижувати ризик розвитку або сповільнювати прогрес ВМД. Зокрема, необхідні подальші дослідження зв’язку між прийомом гіпохолестеринемічних та цукрознижувальних лікарських засобів та ризиком розвитку цієї патології.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «British Journal of Ophthalmology».

До метааналізу було включено дані 14 досліджень, у яких брали участь пацієнти з різних європейських країн (Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Норвегія, Португалія, Росія, Великобританія). Загалом було проаналізовано інформацію про 38 694 учасників віком 61,5–82,6 року.

У дослідженні було показано, що ризик розвитку ВМД був на 15% нижчим у пацієнтів, які регулярно приймали гіполіпідемічні препарати, і на 22% нижчим у осіб, що отримували цукрознижувальні лікарські засоби, ніж загалом у популяції.

Доктор Матіас М. Маушиц (Matthias M. Mauschitz), доктор філософії, професор Бонського університету (University of Bonn) та провідний автор дослідження, пояснив, що точні механізми впливу гіполіпідемічної та цукрознижувальної терапії на ризик розвитку ВМД на сьогодні не вивчені. Він вважає, що, ймовірно, відіграють роль покращення ліпідного обміну, зниження рівня оксидативного стресу та запалення. Так, і статини, і цукрознижувальні препарати, насамперед метформін, мають протизапальні властивості. Оксидативний стрес, підвищений рівень прозапальних цитокінів та порушення вуглеводного і ліпідного обміну призводять до розвитку дегенеративних змін у сітківці.

Лікар М.М. Маушиц наголосив, що дослідження мало низку обмежень. Так, воно включало переважно представників європеоїдної раси і було перехресним, тобто дизайн дослідження не передбачав встановлення причинно-наслідкового зв’язку між величиною ризику розвитку ВМД та прийомом лікарських засобів. Він пояснив, що потрібні подальші клінічні дослідження.

Доктор Бенджамін Берт (Benjamin Bert), офтальмолог з медичного центру MemorialCare Orange Coast у Фаунтін-Веллі, Каліфорнія, не брав участі в дослідженні, але наголосив на важливості контролю рівня глюкози та ліпідів у плазмі крові. На думку доктора Б. Берта, регулярні медогляди з виявленням та подальшою корекцією гіперглікемії та гіперліпідемії сприяють профілактиці серцево-судинних захворювань, мікросудинних ускладнень внаслідок гіперглікемії та, потенційно, дегенеративних уражень сітківки.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com