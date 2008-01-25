Як знизити ризик розвитку пневмонії?

У нещодавньому дослідженні було продемонстровано, що регулярні фізичні вправи дозволяють знизити ризик розвитку пневмонії та летального випадку внаслідок неї.

Дослідження було проведено групою вчених із Брістольського університету (University of Bristol). Результати опубліковані в журналі «Geroscience». Уперше було проаналізовано результати 10 проведених раніше когортних досліджень, які включили 1 044 492 учасники.

Пневмонія — це запальне захворювання легень з переважним ураженням альвеол, зазвичай бактеріальної або вірусної етіології. Пневмонію поділяють на негоспітальну (позалікарняну) та внутрішньолікарняну. Пневмонія — досить поширене захворювання, вона є основною причиною летальних наслідків серед осіб похилого віку та людей із супутніми захворюваннями. У 2016 р. пневмонія стала причиною 3 млн летальних наслідків і була 4-ю за частотою причиною смертей у світі. До факторів, що підвищують ризик розвитку пневмонії, належать куріння, надмірне вживання алкоголю та хронічні хвороби, включаючи хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальну астму, цукровий діабет та захворювання нирок і печінки.

Доктор Сетор Кунуцор (Setor Kunutsor), старший викладач синтезу доказів, відділення трансляційних медичних наук Брістольської медичної школи (Translational Health Sciences — THS; трансляційні медичні науки, а також трансляційна медицина — новий науковий напрямок, спрямований на впровадження результатів досліджень та новітніх наукових розробок у практичну медицину) та співавтор статті, пояснив, що результати аналізу були скориговані з урахуванням віку, статі, індексу маси тіла, соціально-економічного статусу, кількості вживаного алкоголю, куріння та наявності супутніх захворювань в учасників.

С. Кунуцор вважає, що регулярні заняття спортом потенційно знижують ризик розвитку COVID-19 та тяжкого перебігу пневмонії, асоційованої з COVID-19, особливо у осіб похилого віку та пацієнтів з коморбідною патологією.

Дослідники наголошують, що в подальших дослідженнях слід визначити мінімальний обсяг та інтенсивність фізичних навантажень, які дозволять знизити ризик розвитку пневмонії та летального наслідку, зумовленого цим захворюванням. Крім того, вони пояснили, що у цьому дослідженні учасники оцінювали рівень своєї фізичної активності самостійно. У майбутніх дослідженнях необхідно зосередити увагу на точній оцінці інтенсивності фізичних вправ з використанням акселерометрів або крокомірів.

Патофізіологічні механізми, що пояснюють отримані результати, різноманітні. Дослідники вказують на те, що фізична активність підвищує імунітет за рахунок стимуляції антипатогенної активності макрофагів та ключових клітин імунної системи. Крім того, фізична активність сприяє зменшенню маси тіла та покращенню функції зовнішнього дихання.

Отримані результати мають важливе клінічне значення. Вони доповнюють раніше отримані докази, що регулярна фізична активність дозволяє знизити ризик розвитку деяких хронічних хвороб, включаючи захворювання серцево-судинної системи. Крім того, раніше в дослідженнях було показано, що регулярні фізичні навантаження знижують ризик розвитку, а також тривалість та тяжкість перебігу інфекційних захворювань. За оцінками експертів, у США лише 46% дорослих дотримуються загальних рекомендацій щодо фізичної активності. При цьому 60% осіб похилого віку повідомляють, що вони перебувають у сидячому положенні понад 4 год на добу. У ранніх дослідженнях показано: малорухливий спосіб життя у похилому віці призводить до підвищення ризику розвитку пневмонії. Автори дослідження вважають, що необхідно всіляко пропагувати фізичну активність серед населення. Літнім людям необхідно рекомендувати ходьбу як найдоступніший для них вид фізичної активності.

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.link.springer.com