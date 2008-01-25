Як знизити ризик розвитку глухоти?
У недавньому дослідженні було показано, що ризик розвитку глухоти відзначають у 1 млрд молодих людей у всьому світі — тобто у ⅛ частини населення планети.
Дослідники пояснюють, що це пов’язано з прослуховуванням музики та переглядом фільмів із перевищенням рекомендованої гучності.
Результати дослідження було опубліковано в журналі «BMJ Global Health».
Міжнародна група дослідників наголосила на необхідності широкого впровадження рекомендацій щодо безпечного прослуховування.
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ — World Health Organization), на сьогодні глухоту діагностовано у понад 430 млн осіб різного віку в усьому світі.
При цьому значним фактором ризику розвитку глухоти є використання особистих пристроїв для прослуховування, таких як смартфони, навушники та навушники-вкладки, а також відвідування місць із гучною музикою (наприклад концерти, дискотеки).
Провідний автор дослідження та консультант ВООЗ Лорен Діллард (Lauren Dillard) пояснила, що, за оцінками експертів, у всьому світі 0,67–1,35 млрд осіб віком 12–34 роки, ймовірно, використовують небезпечні методи прослуховування. При цьому прослуховування аудіоматеріалів або музики з перевищенням рекомендованої гучності потенційно може призвести до пошкодження слухової системи, зниження слуху або розвитку тинітусу (шуму у вухах). Л. Діллард також наголосила, що ризик пошкодження слухового апарату є вищим у осіб молодшого віку.
Група вчених під керівництвом фахівців з Університету Південної Кароліни (University of South Carolina) проаналізувала дослідження впливу персональних пристроїв для прослуховування та перевищення рекомендованої гучності під час відвідування музичних майданчиків, які проводилися в період 2000–2021 рр.
Так, було проаналізовано 33 дослідження, що включили близько 19 000 осіб, і, за оцінками вчених, 23% дорослих та 27% неповнолітніх учасників перевищували рекомендовану гучність прослуховування під час використання особистих аудіопристроїв.
Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) рекомендують не перевищувати рівень гучності прослуховування аудіоматеріалів 85 дБ і присвячувати цьому не більше 40 год на тиждень. За даними CDC, вплив звуку в 92 дБ припустимий протягом 2,5 год, а в 98 дБ — тільки протягом 38 хв на тиждень. У разі перевищення цих параметрів можливий розвиток пошкодження слухового апарату.
Для порівняння рівень звуку 80–85 дБ відповідає звуку бензинової газонокосарки під час роботи або шуму міського автомобільного руху.
У ході аналізу наявних даних було показано, що близько 1 млрд молодих людей у всьому світі прослуховують аудіоматеріали з перевищенням рекомендованої гучності. Так, під час прослуховування музики через смартфон користувачі часто вибирають рівень гучності до 105 дБ, а в громадських місцях гучність музики часто становить 104–112 дБ.
Дослідники наголосили на необхідності впровадження громадських програм, спрямованих на популяризацію навичок безпечного прослуховування для зниження ризику розвитку глухоти.
За даними CDC, у США глухота є третім за частотою діагностування хронічним фізичним захворюванням після артеріальної гіпертензії та артриту.
Рекомендації CDC для зниження ризику розвитку глухоти:
- збільшити відстань між органом слуху та джерелом шуму;
- скоротити час перебування в шумних місцях;
- застосовувати індивідуальні засоби захисту в шумних місцях (наприклад беруші);
- під час прослуховування музики вибирати безпечний рівень гучності;
- не слухати музику в шумних місцях;
- робити паузи в діяльності, що пов’язана з шумом;
- застосовувати обладнання, що видає нижчий рівень шуму, вчасно проводити його технічне обслуговування для зниження рівня генерованого шуму;
- закривати джерело шуму або встановлювати бар’єр, що його відмежовує.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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