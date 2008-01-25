З метою упорядкування обігу ліків рецептурної групи та зменшення кількості ускладнень, що розвиваються внаслідок самолікування, з 1 квітня вводяться електронні рецепти (е-рецепти) на рецептурні лікарські засоби. Водночас будуть діяти і паперові рецепти на препарати. Саме пацієнт обирає, який рецепт — паперовий, чи електронний — для нього зручніше отримати в конкретному випадку.

Для чого ж впроваджуються електронні рецепти?

Список рецептурних препаратів не змінюється. Нововведення спрямоване на впорядкування обігу таких засобів та зменшення частоти випадків самолікування.

Чому самолікування — це дуже небезпечно?

Самолікування, самопризначення лікарських засобів лише на думку неосвіченої людини є безпечним. Так, на сьогодні відомо близько 1000 препаратів, що викликають медикаментозне ураження печінки. За оцінками експертів, до 5–7% усіх захворювань печінки становлять саме медикаментозні ураження. Варто замислитися, що найчастіше причиною розвитку медикаментозного ураження печінки є антибактеріальні, знеболювальні, гормональні, антигіпертензивні, антиаритмічні засоби тощо (Кушнір І.Є., 2020).

Інший приклад ускладнень від «звичайних» препаратів: людина приймає, скажімо, інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту при підвищеному артеріальному тиску, але його ефект є недостатнім. І замість того, щоб проконсультуватися з лікарем стосовно того, який лікарський засіб додати до терапії, або на який змінити той, що приймає зараз, пацієнт прислухається до порад родичів і сусідів. Наприклад, сусідка порадить такій людині приймати додатково валсартан — блокатор ангіотензинових рецепторів. Але ж сусідка не знає, що комбінація інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторів ангіотензинових рецепторів значно підвищує ризик розвитку ниркової недостатності. А лікар знає… Так само він знає, що вірогідність виникнення гепатотоксичності є вищою при прийманні німесуліду, ніж у разі застосування інших нестероїдних протизапальних препаратів (Kwon J. et al., 2019). А отже, лікар зможе підібрати пацієнту лікування з урахуванням усіх ризиків.

На все потрібен час?

Так, вірогідно, усім нам буде потрібен певний час, щоб звикнути до необхідності звертатися до лікаря за рецептом. Але це нормальна європейська практика. Окрім того, протягом перехідного періоду діятимуть і електронні, і паперові рецепти. Це означає, що пацієнт зможе отримати необхідний лікарський засіб незалежно від наявності у нього телефону чи електроенергії в кабінеті у лікаря. Ті ж ліки, що не входять до групи рецептурних, та дієтичні добавки і надалі вільно відпускатимуться без рецепта.

Що ж означає нововведення для пацієнтів та лікарів і як зробити виписування рецептів зручним для пацієнта?

Як отримати рецепт на препарат з 1 квітня?

Щоб отримати рецепт на лікарські засоби рецептурної групи, необхідно буде звернутися до лікаря.

Що це означає? Ви можете:

записатися та прийти на прийом до сімейного лікаря;

записатися та прийти на прийом до профільного фахівця до державної або приватної клініки;

звернутися до свого сімейного лікаря дистанційно — телефоном або написавши йому в месенджер.

Звичайно, паперовий рецепт лікар зможе передати вам тільки за очного контакту. Електронний рецепт можна виписати без вашої присутності. У такому разі рецепт надійде у вигляді буквено-цифрового коду шляхом смс. Із цим кодом і треба йти до аптеки.

Упродовж якого часу електронний рецепт на лікарські засоби є дійсним?

Електронний рецепт придатний протягом 30 днів з моменту виписування.

Важливо!

Для того, щоб отримати смс з електронним рецептом, не потрібно мати смартфон. Навіть старий кнопковий телефон може прийняти смс.

Важливо!

Ви можете переслати повідомлення, що містить ваш рецепт іншій людині — своєму родичу або помічнику і він може купити для вас препарат за цим рецептом.

Покрокова інструкція для отримання рецепта

Найважливіший крок на шляху до отримання рецепту — звернутися до свого лікаря. Якщо у вас гостре захворювання, вам необхідно прийти на прийом до лікаря. Лікар огляне, за необхідності направить на дообстеження, призначить лікування та випише електронний чи паперовий рецепт. Якщо ж у вас хронічне захворювання і ви приймаєте рецептурні лікарські засоби регулярно, вам не обов’язково приходити до лікаря. Ви можете зв’язатися зі своїм сімейним лікарем телефоном або через месенджер. Він випише рецепт без вашої присутності та ви отримаєте електронний рецепт у вигляді смс на телефон.

Як бачите, все дуже просто.

Як отримати рецепт у лікаря?

Рецепт у лікаря можна отримати:

особисто. Так, для того, щоб отримати паперовий рецепт, вам потрібно прийти на прийом до лікаря. Також лікар може виписати у вашій присутності та роздрукувати ваш електронний рецепт;

зателефонувавши сімейному лікарю по телефону або написавши йому в месенджері — якщо у вас хронічне захворювання та лікарський засіб вам необхідно приймати тривалий час/постійно, ви можете не приходити до лікаря щоразу, коли вам необхідний рецепт. Зв’яжіться зі своїм лікарем дистанційно і ви отримаєте ваш е-рецепт у вигляді смс на телефон.

Як отримати онлайн рецепт на лікарський засіб?

Щоб отримати рецепт на препарат онлайн, вам слід зв’язатися зі своїм сімейним лікарем. Ви отримаєте електронний рецепт у вигляді смс на телефон. Це смс потрібно буде показати в аптеці. При цьому не обов’язково користуватися смартфоном. Будь-який кнопковий мобільний телефон може приймати смс.

Які лікарські засоби будуть відпускатися за рецептом?

Зверніть увагу на те, що перелік рецептурних лікарських засобів не змінився! Це сильнодіючі препарати, ліки, які можуть викликати серйозні побічні ефекти, або такі, з якими можуть бути пов’язані зловживання.

Існує велика кількість безрецептурних фармакотерапевтичних препаратів, дієтичних добавок, та фітопрепаратів, на які рецепт не потрібен.

Як дізнатися, чи потрібен рецепт на лікарський засіб? Зазвичай на сайтах онлайн-аптек є позначення, чи препарат рецептурний, чи відпускається без рецепта. Також можна отримати інформацію на сайті Державного реєстру лікарських засобів України.

З будь-якого правила є винятки…

Так, на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії, фармацевти мають право відпускати рецептурні лікарські засоби без рецепта. Цей виняток не стосується психотропних, наркотичних, отруйних та сильнодіючих препаратів, які виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми № 3.

При цьому фармацевт зобов’язаний дати пацієнту роз’яснення щодо необхідності застосовувати лікарські засоби за показаннями, у спосіб та в дозах, зазначених в інструкції для їх медичного застосування.

На сьогодні перелік територій, що перебувають під тимчасовою окупацією та на яких ведуться активні бойові дії, визначено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. № 309.