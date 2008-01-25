Як пов'язані мігрень, сон та менопауза?

Порушення сну найчастіше відзначають у жінок. Також у дослідженнях продемонстровано, що мігрень діагностують у жінок у 2–3 рази частіше, ніж у чоловіків.

Крім того, показано, що порушення сну пов’язані з підвищеним ризиком розвитку мігрені.

Вираженість симптомів мігрені зазвичай збільшується в період перименопаузи. Після настання менопаузи, навпаки, тяжкість захворювання знижується.

Вивчення зв’язку між порушеннями сну та розвитком мігрені в період перименопаузи потенційно може сприяти розробці профілактичних стратегій, спрямованих на покращення сну та зниження ризику виникнення таких нападів.

Було встановлено зв’язок між історією мігрені та порушеннями сну як у період пременопаузи, так і під час перименопаузи. Крім того, відзначено, що порушення сну у жінок у період перименопаузи, ймовірно, спричинені симптомами менопаузи.

Доктор Насіма Діана Шадбер (Nasima Diana Shadbehr), директор Клініки головного болю в медичному центрі Седарс Сінай (Headache Clinic at Cedars-Sinai) у Лос-Анджелесі, не брала участі в дослідженні, але вона пояснила, що вчені порушують дуже важливе питання щодо необхідності використання цілісного підходу до лікування пацієнток з мігренню, зокрема з урахуванням статусу менопаузи. Коригування ж порушень сну є важливим фактором при лікуванні осіб з мігренню.

Доктор Кумерен Говендер, головний лікар та співзасновник Neurolytic Healthcare, Mable та кандидат медичних наук у галузі клінічної медицини в Оксфордському університеті (University of Oxford), також не брав участі в дослідженні. Neurolytic Healthcare, Mable — організація, що займається персоніфікованою діагностикою та лікуванням пацієнтів з неврологічними захворюваннями, зокрема мігренню. К. Говендер пояснив, що у жінок у період перименопаузи можуть спостерігатися додаткові фактори, що погіршують якість сну: тривога, депресія, припливи, зміни індексу маси тіла (ІМТ). На його думку, для покращення сну слід приділити увагу корекції цих факторів.

Результати дослідження були представлені на щорічних зборах Північноамериканського товариства менопаузи (The North American Menopause Society Annual Meeting).

У дослідженні було проаналізовано дані 2067 жінок. Середній вік учасниць становив 43,2 року, а 53,5% жінок перебували в перименопаузі.

Дослідники проаналізували анамнез мігрені учасниць за допомогою самозвітів та оцінили якість та тривалість сну, використовуючи Піттсбурзький опитувальник якості сну (Pittsburgh Sleep Quality Index — PSQI). 28,7% жінок повідомили про наявність мігрені в анамнезі, а порушення сну виявили у 71,2%. Також оцінювали симптоми тривоги, депресії, тяжкість припливів та ІМТ. Було виявлено, що мігрень в анамнезі асоціювалася з порушеннями сну як під час пременопаузи, так і в період перименопаузи. Однак у жінок у перименопаузі порушення сну також були значною мірою пов’язані із симптомами тривоги, депресії, змінами ІМТ та припливами. Стефані Фобіон (Stephanie Faubion), директор Центру жіночого здоров’я клініки Майо (Mayo Clinic’s Center for Women’s Health) та медичний директор Північноамериканського товариства менопаузи, один з авторів дослідження, пояснила, що, ймовірно, існують загальні патофізіологічні механізми розвитку мігрені та порушень сну.

Саммер Гейт (Summer Ghaith), кандидат медичних наук у Медичній школі Алікс клініки Майо (Mayo Clinic Alix School of Medicine), також один з авторів дослідження, зазначив, що статеві гормони відіграють важливу роль у патофізіологічних механізмах розвитку мігрені та порушень сну у жінок. Саме відмінностями в гормональному балансі пояснюється вища частота розвитку мігрені та порушень сну у жінок порівняно з чоловіками. С. Гейт пояснила, що у репродуктивному віці розвиток нападів мігрені обумовлює передменструальне зниження рівня естрогену. Аналогічний вплив на тяжкість перебігу мігрені та розвиток порушень сну чинить і зниження рівня естрогенів у період перименопаузи.

Таким чином, на думку дослідників, терапевтичні стратегії лікування пацієнток з мігренню мають розроблятися з урахуванням статусу менопаузи.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com