Як екологія впливає на ще не народжену дитину?

Раніше в дослідженнях було показано, що вплив певних екологічних факторів, таких як пасивне куріння, свинець, пестициди та забруднення повітря, може позначитися на здоров’ї майбутньої дитини. Так, на думку дослідників, вплив пасивного куріння під час вагітності пов’язаний з підвищенням ризику вроджених дефектів на 13% та ймовірності мертвонародження — на 23%. Також у дослідженнях було показано, що вплив свинцю, пестицидів та забруднення повітря може позначитися на здоров’ї плода.

У цьому дослідженні токсичні частинки були виявлені в легенях, печінці та головному мозку ще не народжених дітей.

Дослідження було проведено вченими з Університету Абердіна (University of Aberdeen) у Шотландії, Великобританія, та Університету Хасселта (Hasselt University) у Бельгії.

За оцінками дослідників, токсичні частинки можуть проникати через плаценту у тканини плода вже у І триместр вагітності. Такі результати було опубліковано в журналі «Lancet Planetary Health».

Доктор Тім Наврот, професор епідеміології навколишнього середовища в Університеті Хасселта, пояснив, що основна мета цього дослідження полягала в тому, щоб визначити, чи впливає забруднення повітря на плід. Він розповів, що раніше вже було показано, що токсичні частинки проникають у плаценту. Таким чином, на його думку, вони можуть потрапляти до різних органів плоду.

Дослідники визначали наявність наночастинок чорного вуглецю у тканинах плода. Чорний вуглець — це частинки сажі, які утворюються внаслідок неповного згоряння вугілля, дизельного палива та іншого палива з біомаси. Він негативно впливає на здоров’я людини. Забруднення навколишнього середовища цією речовиною підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та передчасної смерті.

Дослідники проаналізували зразки тканин матері та плода за допомогою технології фемтосекундного імпульсного освітлення.

Професор Пол Фаулер (Paul Fowler), завідувач кафедри трансляційних медичних наук в Університеті Абердіна та співавтор дослідження, пояснив, що раніше не було вивчено, чи справді частинки сажі проникають у тканини плода. У дослідженні було показано, що вони потрапляють в організм плода в I і II триместр вагітності. Так, наночастинки чорного вуглецю було виявлено у тканинах печінки, легень та головного мозку.

Професор П. Фаулер також розповів, що дослідники були здивовані тим, що рівень наночастинок чорного вуглецю в плаценті та тканинах плода був схожим. Це означає, що щодо цього виду токсичних частинок плацента не захищає плід від пошкодження. Також він наголосив, що частинки сажі несуть на своїй поверхні важкі метали та токсичні органічні сполуки. Таким чином, їх вплив на органи плода є багатофакторним.

Доктор Т. Наврот пояснив, що отримані результати свідчать про необхідність суворих стандартів щодо забруднення повітря. Також він розповів, що вчені планують провести додаткові дослідження для визначення зв’язків між рівнем частинок сажі у тканинах плода та подальшим ризиком для здоров’я дитини.

Професор П. Фаулер підкреслив, що знання механізмів впливу токсичних частинок на плід потенційно сприятиме розробці профілактичних заходів для зменшення їх негативного впливу на плід та подальше здоров’я дитини.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com