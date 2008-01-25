Переживання стресу — втрата коханої людини, знущання або навіть регулярний вплив невеликих стресорів — може вплинути на дитину не тільки в момент стресу, а й упродовж багатьох років. Переживши тяжкий стресовий досвід, діти можуть відчувати, що вони зламані. Вони можуть відчувати, що з ними щось не так, або що вони просто «погані». На думку психологів та педіатрів, допомагаючи дитині пережити стрес, можна побудувати з нею ще тісніші стосунки.

Поради для батьків: як допомогти дитині пережити стрес без довгострокових наслідків для здоров’я

Нагадати дитині, що вона нічим не заслужила того, що з нею сталося, що в неї нормальні реакції на ненормальний досвід. Дитина має розуміти, що відчувати біль у відповідь на травмуючий фактор — нормально, але це відчуття минеться;

у період стресу для дитини важливі безпечні, підтримувальні, дбайливі стосунки з батьками;

за можливості запевняйте дитину, що вона у безпеці. Ви можете зробити це за допомогою слів, а також обіймів, «дай п’ять» та практичної підтримки, наприклад намет у дитячій кімнаті або «затишний куточок», де ви зможете проводити час з дитиною;

займіться з дитиною спільною діяльністю (це може бути малювання, складання конструктора, рукоділля тощо), якою він зараз займається і яку обрав сам. При цьому відкладіть мобільний телефон;

проводьте разом з дитиною більше часу, залучайте її до спільних занять: гуляйте з нею, займіться спільним приготуванням їжі, танцями або пограйте у настільні ігри;

розкажіть дитині, що вам у ній подобається;

уважно слухайте, що ваша дитина вам розповідає;

читайте дитині перед сном;

виробіть сімейні традиції та звички, наприклад, спільну вечерю;

спілкуйтеся з друзями, родичами, сусідами та громадськими службами;

у разі необхідності зверніться до психотерапевта;

поцікавтеся можливістю відвідувати спеціалізовані заняття: арт-терапію, індивідуальну ігрову терапію, терапію взаємодії батьків та дітей та дитячо-батьківську психотерапію.

Стрес та порушення сну у дитини: що робити?

Нерідко у період стресу у дітей розвиваються порушення сну. Так, відчуття занепокоєння може ускладнювати процес засинання, дитині можуть снитися нічні жахіття, спостерігатися неспокійний сон, нічні пробудження, а в дітей молодшого віку — неконтрольоване сечовипускання в ліжку. Коли діти відчувають стрес, їм можуть знадобитися більш гнучкий режим сну та додаткова допомога під час засинання. Для того щоб допомогти дитині заснути, спробуйте використати якісь заспокійливі предмети, наприклад:

нічник;

розслаблювальні запахи;

дозвольте дитині взяти в ліжко улюблені іграшки;

вкрийте дитину важчою ковдрою (тільки для дітей віком старше 12 міс!).

Перед сном рекомендується слухати розслаблювальну, спокійну музику, читати, вести щоденник, застосовувати психологічні практики (наприклад практику усвідомленості). Деякі діти вночі відчувають страх розлуки із близькими. Необхідно переконати таку дитину, що ви знаходитесь поряд. Наприклад, можна розвісити записки біля ліжка, в яких ви напишете, як любите свою дитину. Також можна залишити у ліжку предмет одягу, який пахне вами. Іноді необхідно залишитися спати в дитячій поряд з дитиною або дозволити їй поспати з вами у вашому ліжку протягом короткого періоду, поки дитина переживає стрес.

Дитині рекомендується гуляти, особливо у першій половині дня, піддаватися впливу прямих сонячних променів. Це допомагає регулювати сон, настрій та імунну функцію. Перед сном слід обмежити вплив гаджетів. Вночі слід затемнити джерела штучного освітлення.

Чим ще небезпечний стрес?

Стрес викликає підвищення рівня запалення в організмі. Він також може призвести до переїдання, недоїдання або потягу до продуктів з високим вмістом жиру, солі та/або цукру. Це необхідно враховувати, продумуючи раціон харчування дитини. У раціон харчування слід включити горіхи, авокадо, фрукти та жирну рибу, збільшити кількість овочів. Дитині бажано відмовитися від вживання газованих напоїв та соків та пити чисту воду. Крім того, слід зменшити кількість ультраоброблених продуктів та простих вуглеводів, оскільки вони зумовлюють підвищення рівня запалення в організмі.

Які додаткові рекомендації щодо подолання стресу дають фахівці?

У період дії стресу рекомендується займатися фізичними вправами.

Рекомендується проводити більше часу на свіжому повітрі, піші прогулянки сприяють заспокоєнню.

Заспокійливо впливають масаж, плавання, музика.

Практики усвідомленості можуть допомогти заспокоїти реакцію на стрес, покращити навички саморегуляції та підвищити співчуття та співпереживання.

Фахівці рекомендують розробити щоденні ритуали поведінки та плани занять, переходу від однієї діяльності до іншої.

Обговоріть з дитиною ситуацію, що сталася, моделюйте, як керувати сильними емоціями, а також у яких випадках необхідно звертатися за допомогою та як відволіктися від ситуації.

Часто у дітей виникають питання: «Чому це сталося?», «Чому я?» або «Чому я вижив, а мій друг чи родич ні?». Фахівці зазначають, що навіть маленьким дітям можуть принести користь спілкування з духовною особою, духовні практики та зв’язок із релігійною спільнотою. Діти можуть брати участь у служінні або волонтерській роботі, це допоможе їм відчути, що вони роблять реальні дії щодо боротьби з несправедливістю.

Стрес для дитини — завжди стрес і для її батьків. За потреби не соромтеся звернутися до фахівців. Ваш педіатр може підказати, куди звернутися, а також надати інформацію для ознайомлення.

За матеріалами www.medicalxpress.com