Вживання наркотичних речовин підвищує ризик розвитку миготливої аритмії?
У нещодавньому обсерваційному дослідженні вивчали довгострокові ефекти вживання таких наркотичних речовин, як метамфетамін, кокаїн, опіати та канабіс. У дослідження було включено осіб, які використовують їх для отримання оп’яняючого, одурманюючого ефекту та/або ейфорії. Дослідження не включало пацієнтів, які застосовували наркотичні препарати за призначенням лікаря. Було показано, що вживання перерахованих вище наркотичних речовин пов’язане з підвищенням ризику миготливої аритмії (фібриляції передсердь).
За даними Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association — AHA), фібриляцію передсердь діагностовано у понад 2,7 млн жителів США.
У разі цієї патології відзначають підвищений ризик тромбоутворення, розвитку інсульту, серцевої недостатності.
Грегорі М. Маркус (Gregory M. Marcus), професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (University of California San Francisco), пояснив, що у більшості досліджень аналізували короткострокові побічні ефекти вживання наркотичних речовин. У цій роботі було показано, що їх використання підвищує довгостроковий ризик розвитку хронічного захворювання.
Результати дослідження було опубліковано у виданні «European Heart Journal Oxford Academics».
Доктор Рігвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), сертифікований кардіолог Центру здоров’я Провіденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Cente) у Санта-Моніці, Каліфорнія, не брав участі в дослідженні, проте він пояснив, що симптоми миготливої аритмії можуть відрізнятися. Можливі такі ознаки, як відчуття прискореного чи нерегулярного серцебиття, задишка, запаморочення, біль у грудях. Також у частини хворих перебіг фібриляції передсердь є безсимптомним. У ряді випадків її не вдається діагностувати за допомогою електрокардіографії, оскільки це порушення ритму може бути непостійним.
Доктор Р. Тадвалкар пояснив, що вік та сімейний анамнез є немодифікованими факторами ризику миготливої аритмії. У той самий час на такі чинники, як підвищений артеріальний тиск, вживання алкоголю і тютюну, можна вплинути.
У дослідженні було проаналізовано дані 23 561 884 жителів Каліфорнії. З них 98 271 особа повідомила про вживання метамфетаміну в анамнезі, 48 701 — кокаїну, 10 032 — опіатів та 132 834 — марихуани. Період спостереження становив 10 років.
За період дослідження у 42%, або 998 747 учасників без попередньої фібриляції передсердь розвинулося це захворювання.
Отримані дані скоригували з урахуванням наявності в учасників відомих факторів серцево-судинного ризику.
Було показано, що:
- вживання метамфетаміну підвищує ризик розвитку миготливої аритмії на 86%;
- використання опіатів — на 74%;
- вживання кокаїну — на 61%;
- використання канабісу — на 35%.
Таким чином, вживання метамфетаміну було пов’язане з найбільшим підвищенням ризику розвитку фібриляції передсердь.
Доктор Г.М. Маркус розповів, що в дослідженні не було враховано способів вживання та дози наркотичних речовин.
Доктор Р. Тадвалкар вважає, що підвищення ризику розвитку миготливої аритмії при вживанні канабісу є серйозною проблемою для охорони здоров’я. Він пояснив, що, ймовірно, підвищення ризику розвитку фібриляції передсердь внаслідок дії наркотичних речовин пов’язане з вегетативною дисфункцією та зміною проникності певних іонних каналів кардіоміоцитів.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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