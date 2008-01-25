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Новини медицини та фармаціїВиявлено ген, що кодує швидкість зростання гліом

Виявлено ген, що кодує швидкість зростання гліом

Опубліковано  13.10.2022

У недавньому випробуванні, проведеному Дослідницьким інститутом Луненфельда-Танненбаума в лікарні Маунт-Сінай (Lunenfeld-Tannenbaum Research Institute (LTRI) at Mount Sinai Hospital) в Торонто, Комплексним онкологічним центром клініки Мейо (Mayo Clinic Comprehensive Cancer Center) та Центром індивідуальної медицини клініки Мейо (Mayo Clinic Center for Individualized Medicine), виявлено ген, що впливає на швидкість зростання гліом головного мозку.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Science».

Так, дослідники встановили, що у тварин з мутацією у ДНК, що називається rs55705857, гліоми розвивалися набагато частіше і у 2 рази швидше, ніж в особин без такої генетичної мутації. Ця мутація виникає в зародкових клітинах і потенційно може впливати і на ризик/швидкість розвитку інших видів раку.

Співавтор дослідження Роберт Дженкінс (Robert Jenkins), доктор медичних наук, дослідник-генетик з клініки Мейо в Рочестері (Mayo Clinic in Rochester), розповів, що на сьогодні точно не вивчено біологічні ефекти змін у генах зародкової лінії. У дослідженні було показано, що відбувається взаємодія генетичних змін зародкової лінії з іншими мутаціями, що в подальшому призводить до розвитку пухлин. Потенційно розуміння ролі мутації rs55705857 може сприяти створенню генної таргетної терапії. Також, ймовірно, виявлення у пацієнтів RS55705857 може допомогти в ранній діагностиці гліом.

Співавтор дослідження Даніель Шрамек (Daniel Schramek), доктор філософії, співробітник Дослідницького інституту Луненфельда-Танненбаума, пояснив, що вчені припускали, що наявність мутації rs55705857 впливає на швидкість зростання гліом, проте вони не знали, що вплив є настільки значним.

Отримані в цьому дослідженні результати підтверджують гіпотезу про те, що за допомогою методів сучасної молекулярної/клітинної біології можна визначити біологічні механізми розвитку онкологічних захворювань й у подальшому розробити методи таргетної терапії.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  13.10.2022

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