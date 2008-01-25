У США декілька пацієнтів осліпли після лікування дегенеративних захворювань очей стовбуровими клітинами у нелегальній клініці у Флориді. При цьому пацієнти сплатили до 20 тис. дол. США за участь у «клінічному дослідженні».

Ряд експертів наголошують, що лікування стовбуровими клітинами потенційно може завдати серйозної шкоди, включаючи розвиток таких побічних ефектів, як лихоманка, інфекції, пухлини, запалення головного мозку, життєзагрозливі тромбози, втрата працездатності та летальний кінець.

Як же працюють стовбурові клітини?

Деякі тканини людського організму мають чудову здатність регенерувати і замінювати втрачені або пошкоджені клітини. Наприклад, шкіра людини повністю оновлюється кожні 4 тиж, а для повного відновлення всіх еритроцитів потрібно близько 4 міс. На жаль, не всі органи здатні до самовідновлення.

Регенерація — відновлення — є основною функцією стовбурових клітин. На відміну від інших клітин нашого тіла, стовбурові клітини мають унікальну здатність трансформуватися в різні типи клітин, кожна з яких виконує певну функцію.

Під час раннього розвитку людини стовбурові клітини називаються плюрипотентними, що означає, що вони можуть розвиватись у клітини будь-якого типу в організмі. Однак у міру розвитку ембріона стовбурові клітини стають більш спеціалізованими і можуть розвиватися тільки в певні типи клітин. Зрілі стовбурові клітини не такі універсальні, як ембріональні стовбурові клітини, оскільки вони можуть розвиватися тільки в типи клітин, подібні до їх джерела. Наприклад, стовбурові клітини кісткового мозку можуть розвиватися тільки у клітини крові, тоді як стовбурові клітини в головному мозку можуть розвиватися у клітини мозку. На додаток до своєї ролі у заміщенні спеціалізованих клітин, всі стовбурові клітини сприяють самовідновленню клітин і органів, вивільняючи певні хімічні речовини.

Стовбурові клітини мають великий потенціал для медичних досліджень та лікування, оскільки вони можуть допомогти відновити пошкоджені тканини та органи в організмі. На сьогодні проводяться тисячі законних клінічних досліджень для вивчення їх терапевтичного потенціалу. При цьому лише деякі методи лікування стовбуровими клітинами обмеженої кількості захворювань були схвалені регуляторними органами, такими як Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) або Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA) країн ЄС. Схвалені FDA методи лікування стовбуровими клітинами включають ті, які орієнтовані на певні види раку, рецесію ясен, дегенерацію хряща та спінальну м’язову атрофію. У всіх цих схвалених методах лікування кожного цільового стану використовуються дуже специфічні типи стовбурових клітин.

В цілому терапія стовбуровими клітинами все ще знаходиться на дуже ранній стадії і, звичайно ж, не є методом лікування, що широко застосовується. Будь-яка клініка, що пропонує терапію стовбуровими клітинами, не дозволена регуляторними органами, продає недоведені та потенційно небезпечні методи лікування.

У ЄС та Великій Британії неетичні клініки стовбурових клітин користуються лазівкою у законодавстві. Якщо стовбурові клітини не модифікуються будь-яким чином після того, як вони були вилучені, а потім повторно введені людині, ці процедури не підпадають під дію правил для лікарських засобів передової терапії (препаратів на основі генів, тканин або клітин). Внаслідок відсутності регулювання відсутній стандартний контроль якості надання медичної послуги. Отже, неможливо гарантувати ефективність та безпеку терапії стовбуровими клітинами. Щоб переконати потенційних клієнтів у тому, що їх ін’єкції стовбурових клітин ефективні, багато хто з цих компаній уникає посилатися на надійні наукові дані, такі як рандомізовані клінічні дослідження — золотий стандарт для тестування нових методів лікування. Натомість вони спираються на докази, що мають під собою деяку медичну та наукову основу, але вирвані з контексту. Ці клініки часто використовують письмові відгуки або відеовідгуки пацієнтів, які не можуть бути перевірені. Або згадують знаменитостей, які лікувалися у їхній клініці.

Неперевірені методи лікування стовбуровими клітинами також можуть призвести до того, що пацієнти відкладатимуть або відмовлятимуться від лікування, безпека та ефективність якого доведена. Ця затримка може мати серйозні наслідки, оскільки може призвести до прогресування захворювання без відповідного медичного втручання.

За матеріалами www.medicalxpress.com