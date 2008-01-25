Що таке прекрастинація?

Прекрастинація, або передчасність, визначається як бажання виконати завдання негайно, навіть якщо для цього необхідно докласти додаткових зусиль або виконана дія є необдуманою.

У чому причина прекрастинації? Чи поспішаємо ми зробити щось, тому що хочемо просто діяти якнайшвидше, чи хочемо прийняти рішення і не турбуватися про необхідність його прийняття згодом?

Команда психологів з Каліфорнійського університету в Ріверсайді (University of California, Riverside) провела дослідження, в якому було показано, що якщо ми маємо вибір, ми прагнемо діяти негайно, щоб потім не турбуватися про подальше виконання завдання.

Дослідники під керівництвом Девіда А. Розенбаума (David A. Rosenbaum), професора психології, розробили експериментальне завдання, що дозволяє визначити мотивацію учасників до негайної дії.

Учасникам дослідження необхідно було прийняти рішення після перегляду кількох чисел, наприклад визначити, чи вони зростають або спадають, чи якісь числа повторюються? Після того, як учасники надсилали відповідь, їм пропонували ті ж завдання повторно — вони мали надіслати таку саму відповідь, як і першого разу, або змінити її. Замірявся час між отриманням завдання та відправленням відповіді.

Проаналізувавши отримані результати, дослідники сформулювали висновки, що учасники прагнули дати відповідь на поставлені завдання якнайшвидше, щоб у подальшому не думати про них.

У дослідженні було показано, що більшість учасників вирішували поставлене завдання протягом відносно тривалого періоду часу, давали свою першу відповідь, а потім відправляли другу відповідь на секунду пізніше, розповів Д. Розенбаум. Однак частина піддослідних була прекрастинаторами і давала першу відповідь дуже швидко, а потім змінювала її. Д. Розенбаум пояснив, що людей з таким типом мислення не слід брати на роботу з високим рівнем відповідальності, наприклад, у ядерній галузі.

Лабораторія Д. Розенбаума відкрила феномен прекрастинації та запровадила цей термін у 2014 р.

Дослідник розповів, що прекрастинація — дуже поширене явище. На побутовому рівні можна навести такі приклади, як необдумані відповіді на електронні листи, надсилання невідредагованих документів. У той же час прекрастинація може мати і серйозні наслідки, якщо йдеться про засудження підозрюваного перш ніж буде проведено ретельне розслідування.

Співавтор дослідження Іман Фегі (Iman Feghhi) пояснив, що прекрастинація може мати далекосяжні наслідки та привернула до себе велику увагу психологів. Так, більша частина нашої діяльності визначається прекрастинацією чи, навпаки, прокрастинацією — зволіканням.

Результати дослідження опубліковано в «Journal of Experimental Psychology: General».

За матеріалами www.medicalxpress.com