Що слід знати про переваги грудного вигодовування?

Лорі Фельдман-Вінтер (Lori Feldman-Winter) з Американської академії педіатрії (American Academy of Pediatrics) розповіла про переваги грудного вигодовування для немовлят і жінок, які годують грудьми.

Американська академія педіатрії рекомендує винятково грудне вигодовування протягом перших 6 міс життя дитини. Надалі рекомендується продовжувати його необмежено довго за бажанням батьків та дитини.

У той же час грудне вигодовування протягом більш короткого періоду або змішане годування (комбінація грудного молока та дитячого харчування) також проявляє сприятливі ефекти щодо здоров’я як матері, так і дитини.

Грудне молоко містить усі поживні речовини, калорії та воду, необхідні для здоров’я, росту та розвитку немовляти. Також важливо, що грудне молоко найлегше засвоюється дитиною.

У ньому містяться захисні антитіла, необхідні для формування імунітету новонародженого.

У дослідженнях показано, що грудне вигодовування знижує ризик розвитку у дитини протягом подальшого життя бронхіальної астми, екземи, цукрового діабету, ожиріння, лейкемії, карієсу, інфекційних уражень органа слуху, хронічної діареї та синдрому раптової дитячої смерті. Також, за даними деяких досліджень, грудне вигодовування в період дитинства сприяє формуванню вищих інтелектуальних здібностей та IQ у дорослому віці.

Єдине доповнення до грудного молока, яке рекомендується дітям віком до 6 міс, — це вітамін D. Приблизно у віці 6 міс рекомендується введення в раціон дитини твердої їжі.

Під час грудного вигодовування також важливий як фізичний, так і емоційний контакт матері та дитини.

Цікаво, що смак грудного молока дещо змінюється залежно від раціону жінки, яка годує.

Грудне вигодовування має ряд переваг і для матері:

годування грудьми сприяє виробленню гормонів, що стимулюють скорочення матки після пологів, та зменшенню вираженості післяпологової кровотечі;

грудне вигодовування обумовлює зниження ризику розвитку цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, раку молочної залози та яєчників;

годування грудьми сприяє підтримці нормальної мінералізації кісток та зниженню ризику переломів у похилому віці;

грудне вигодовування стимулює синтез окситоцину. Окситоцин — гормон, пов’язаний з розвитком відчуття співпереживання, відданості, спокою.

У той же час не завжди грудне вигодовування є успішним з перших днів. Жінки, що годують грудьми, стикаються з такими проблемами, як біль у сосках, проблеми з лактацією (гіпогалактія (зниження утворення грудного молока), лактостаз та ін.), необхідність перебування у вимушеній позі під час годування. У такому разі слід звернутися за консультацією до лікаря, акушерки або консультанта з грудного вигодовування.

За матеріалами www.medicalxpress.com