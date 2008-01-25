Що слід знати про переваги грудного вигодовування?
Лорі Фельдман-Вінтер (Lori Feldman-Winter) з Американської академії педіатрії (American Academy of Pediatrics) розповіла про переваги грудного вигодовування для немовлят і жінок, які годують грудьми.
Американська академія педіатрії рекомендує винятково грудне вигодовування протягом перших 6 міс життя дитини. Надалі рекомендується продовжувати його необмежено довго за бажанням батьків та дитини.
У той же час грудне вигодовування протягом більш короткого періоду або змішане годування (комбінація грудного молока та дитячого харчування) також проявляє сприятливі ефекти щодо здоров’я як матері, так і дитини.
Грудне молоко містить усі поживні речовини, калорії та воду, необхідні для здоров’я, росту та розвитку немовляти. Також важливо, що грудне молоко найлегше засвоюється дитиною.
У ньому містяться захисні антитіла, необхідні для формування імунітету новонародженого.
У дослідженнях показано, що грудне вигодовування знижує ризик розвитку у дитини протягом подальшого життя бронхіальної астми, екземи, цукрового діабету, ожиріння, лейкемії, карієсу, інфекційних уражень органа слуху, хронічної діареї та синдрому раптової дитячої смерті. Також, за даними деяких досліджень, грудне вигодовування в період дитинства сприяє формуванню вищих інтелектуальних здібностей та IQ у дорослому віці.
Єдине доповнення до грудного молока, яке рекомендується дітям віком до 6 міс, — це вітамін D. Приблизно у віці 6 міс рекомендується введення в раціон дитини твердої їжі.
Під час грудного вигодовування також важливий як фізичний, так і емоційний контакт матері та дитини.
Цікаво, що смак грудного молока дещо змінюється залежно від раціону жінки, яка годує.
Грудне вигодовування має ряд переваг і для матері:
- годування грудьми сприяє виробленню гормонів, що стимулюють скорочення матки після пологів, та зменшенню вираженості післяпологової кровотечі;
- грудне вигодовування обумовлює зниження ризику розвитку цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, раку молочної залози та яєчників;
- годування грудьми сприяє підтримці нормальної мінералізації кісток та зниженню ризику переломів у похилому віці;
- грудне вигодовування стимулює синтез окситоцину. Окситоцин — гормон, пов’язаний з розвитком відчуття співпереживання, відданості, спокою.
У той же час не завжди грудне вигодовування є успішним з перших днів. Жінки, що годують грудьми, стикаються з такими проблемами, як біль у сосках, проблеми з лактацією (гіпогалактія (зниження утворення грудного молока), лактостаз та ін.), необхідність перебування у вимушеній позі під час годування. У такому разі слід звернутися за консультацією до лікаря, акушерки або консультанта з грудного вигодовування.
За матеріалами www.medicalxpress.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024