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Новини медицини та фармаціїЩо потрібно знати про вивих колінної чашечки?

Що потрібно знати про вивих колінної чашечки?

Опубліковано  05.12.2023

Вивих колінної чашечки може бути викликаний раптовим сильним ударом, наприклад, під час занять контактним видом спорту — футболом або хокеєм, або пов’язаним з патологією зв’язкового апарату. У деяких випадках особливості будови колінного суглоба та сполучної тканини можуть призводити до підвищеного ризику вивиху колінної чашечки. У такому разі вивих може виникати при повсякденних навантаженнях, наприклад, звичайній ходьбі або вставанні зі стільця. При хронічному вивиху може виникнути відчуття, що коліно підгинається. Часто причину вивиху виявити не вдається.

Які ознаки вивиху колінної чашечки?

  • Больовий синдром;
  • набряк та дефігурація колінного суглоба.

При вивиху колінного суглоба може розвинутися ушкодження хряща колінного суглоба.

При гострому або хронічному вивиху надколінка відбувається розтягнення або розрив медіальної надколінково-стегнової зв’язки, яка з’єднується з внутрішньою частиною колінної чашечки і запобігає її ковзанню назовні коліна.

Лікування гострого вивиху

Якщо вивих викликаний гострою травмою, ви можете самостійно повернути колінну чашечку у вихідне положення. У той же час зазвичай потрібна консультація ортопеда. Ортопед не лише вправить вивих, а й визначить, чи є додаткова травма коліна.

Навіть якщо ви вправили колінну чашечку самостійно, слід проконсультуватися у ортопеда.

При вивиху колінного суглоба показано рентгенівське обстеження. Крім інформації про тяжкість та характер травми, рентгенівське дослідження допоможе визначити, чи є ризик повторного вивиху. Крім того, при вивиху колінного суглоба може бути рекомендована магнітно-резонансна томографія з метою оцінки стану хряща.

При пошкодженні хряща може знадобитися оперативне втручання.

У період відновлення після операції рекомендуються носіння корсету, фізіотерапія та обмеження навантажень. Зазвичай період відновлення, перш ніж пацієнту дозволяється повернутися до занять спортом, триває близько 6 міс.

Особам похилого віку оперативне лікування зазвичай не рекомендовано, оскільки у них нижча швидкість загоєння хряща.

Пацієнтам, яким не проводилося оперативне втручання після вправлення вивиху, рекомендовано фізіотерапію для зміцнення м’язів стегна загалом та особливо чотириголового м’яза стегна. Фізіотерапія сприяє відновленню зв’язкового апарату, стабілізації колінної чашечки, а також зниженню ризику розвитку артриту з часом.

Пацієнтам із хронічним вивихом також показано оперативне реконструктивне втручання.

Профілактика вивихів колінної чашечки

Найкращий спосіб знизити ймовірність виникнення гострих та хронічних вивихів колінної чашечки — підтримувати загальну м’язову силу ніг. При хронічних вивихах дізнайтеся, що їх викликає, наприклад скручування, та уникайте цих рухів.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  05.12.2023

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