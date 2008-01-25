Що потрібно знати про панічні атаки?

Панічна атака — це напад сильного страху, що раптово починається, триває від декількох хвилин до години.

Під час панічної атаки можуть виникати такі симптоми, як:

біль у грудях;

задишка;

нудота;

запаморочення;

відчуття приреченості.

Ці симптоми можуть викликати серйозне занепокоєння у людей, оскільки здатні імітувати ознаки різних захворювань, наприклад серцево-судинної системи. При цьому панічні атаки можуть розвиватися, коли немає реальної небезпеки чи очевидної причини. Панічні атаки не є небезпечними для життя, але можуть негативно вплинути на його якість, особливо якщо напади паніки множинні або несподівані.

Які ознаки панічної атаки?

Панічна атака зазвичай починається раптово та без провісників. Як правило, вираженість симптомів досягає піку через кілька хвилин після початку нападу. Після закінчення нападу відзначають втому та відчуття виснаження.

Панічну атаку діагностують за наявності щонайменше 4 з наступних ознак одночасно:

біль або дискомфорт у грудях;

озноб чи відчуття жару;

дереалізація (відчуття нереальності);

деперсоналізація (усунення від себе);

прискорене серцебиття, відчуття тріпотіння або посилення частоти серцевих скорочень;

страх смерті;

страх втратити контроль або «збожеволіти»;

запаморочення, відчуття нестійкості чи слабкості;

задишка;

нудота чи розлад шлунка;

оніміння або поколювання;

відчуття задишки чи задухи;

потовиділення;

тремтіння або тремор.

Симптоми панічної атаки можуть нагадувати інші психічні стани, такі як:

агорафобія — виражений страх відкритих просторів, людних місць, скупчення людей або певних місць чи ситуацій;

кофеїнова або нікотинова залежність — високі дози цих речовин можуть спричинити підвищену тривожність;

обсесивно-компульсивний розлад — нав’язливі ідеї, що часто призводять до нав’язливих роздумів або дій;

фобії — страх конкретних об’єктів чи ситуацій.

Посттравматичний стресовий розлад включає емоції від попередніх подій, що впливають на поточну ситуацію. Тривожний розлад розлуки — страх розлуки з об’єктами уподобання. Соціальний тривожний розлад — страх травматичних соціальних ситуацій.

Чи потрібно звертатися до відділення невідкладної допомоги при панічній атаці?

У більшості випадків одиничний епізод панічної атаки не потребує невідкладної медичної допомоги. Проте важливо обговорити свої симптоми з лікарем. Лікар оцінить, чи є у вас захворювання, які можуть призводити до виникнення симптомів панічної атаки, таких як серцева аритмія, респіраторні захворювання, тромбоемболія гілок легеневої артерії, захворювання щитоподібної залози, пухлини надниркових залоз або побічні ефекти лікарських засобів.

У чому різниця між панічною атакою та панічним розладом?

При панічному розладі панічні атаки часті, а пацієнт між нападами непокоїться, відчуває страх розвитку наступної панічної атаки. При цьому страх появи нової панічної атаки знижує якість життя таких пацієнтів. Найчастіше особи з панічними атаками змінюють свою поведінку та звички настільки, що це заважає повсякденній діяльності. Пацієнтам рекомендують уникати ситуацій, які можуть спричинити напад паніки, а також звертатися за медичною допомогою до клініки або відділення невідкладної допомоги при нападі.

Чи існує тест для виявлення панічного розладу?

Ні. Такого тесту немає. У той же час ваш лікар може визначити, чи є у вас панічний розлад або інше захворювання, ґрунтуючись на симптомах та анамнезі. Ви можете пройти повне медичне дослідження, психологічне тестування, аналіз крові. Чи потрібно лікувати панічні атаки? Так, лікування може знизити інтенсивність та частоту нападів паніки та панічного розладу.

Лікування може включати:

когнітивно-поведінкову терапію. Зазвичай це перше лікування, що пропонується при панічних атаках і панічному розладі. Під час когнітивно-поведінкової терапії ви розповідаєте психологу чи психотерапевту про свій досвід і вчитеся по-різному реагувати на ситуації. Це дозволить вам краще справлятися зі своїми почуттями та долати страх перед ситуаціями, яких ви, можливо, уникали через панічні атаки. У деяких випадках можна брати участь у когнітивно-поведінковій терапії віртуально, наприклад, зустрічаючись з терапевтом онлайн або за допомогою відеодзвінка, а не особисто;

медикаментозну терапію. Лікарські препарати можуть допомогти знизити інтенсивність симптомів, пов’язаних із панічними атаками та депресією. При цьому підбір препаратів проводить лікар індивідуально і коригує терапію при неефективності або розвитку побічних ефектів.

Зверніться за допомогою до фахівця, якщо у вас з’явилися симптоми панічних атак.

За матеріалами www.medicalxpress.com