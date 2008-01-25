Що потрібно знати про епідуральну анестезію під час пологів?

Анестезіолог лікарні Yale New Haven Health, доктор медичних наук, акушер-анестезіолог Єльського університету (Yale University) ПіДжей МакГуайр (PJ McGuire) розповіла, що перед пологами важливо дати жінці якомога більше інформації про епідуральну анестезію. Так вона зможе прийняти справді зважене рішення.

За оцінками експертів, у США у 70–75% породіль застосовують епідуральну анестезію як найпоширеніший і найефективніший тип анестезії для зменшення вираженості больового синдрому під час пологів. При епідуральній анестезії анестетик за допомогою голки або спеціального катетера вводиться в простір між твердою оболонкою спинного мозку та окістям хребців. При цьому породілля перебуває у свідомості, проте формується смуга оніміння від пупка до верхньої частини стегон. Як пояснила доктор П. МакГуайр, найважливіше, що мають знати жінки, це те, що у них є вибір, у тому числі право передумати і попросити епідуральну анестезію.

Які ж питання про епідуральну анестезію найчастіше ставлять жінки?

Який препарат вводять при епідуральній анестезії?

При епідуральній анестезії жінці вводиться комбінація місцевого анестетика та опіоїдного анальгетика, зазвичай фентанілу або гідроморфіну. Водночас дуже невелика їх кількість потрапляє в кровотік породіллі, отже, це безпечно для дитини та матері.

Чи боляче робити епідуральну анестезію?

Перед проведенням епідуральної анестезії жінці вводять місцеву анестезію, таким чином, надалі вона відчуває тільки тиск епідуральної голки, що вводиться.

Як швидко розвивається знеболювальний ефект епідуральної анестезії?

Знеболювальний ефект розвивається в середньому через 15 хв після початку введення лікарських засобів для епідуральної анестезії. Тривалість дії визначається тривалістю пологів — так, препарати вводять протягом усього цього періоду.

Коли під час пологів вводиться епідуральна анестезія?

Жінка може отримати епідуральну анестезію практично в будь-яку мить пологів, якщо вона може залишатися відносно нерухомою; однак таку анестезію зазвичай не призначають, якщо пологи близькі до завершення. Слід зазначити, що немає мінімального розкриття шийки матки, за якого проводиться епідуральна анестезія. Згідно з рекомендаціями Американського коледжу акушерів та гінекологів (American College of Obstetricians and Gynecologists), для її проведення достатньо запиту породіллі.

Чи сповільнює епідуральна анестезія пологи?

Лікар П. МакГуайр розповіла, що існують дані, що епідуральна анестезія зумовлює подовження періоду пологів у середньому на 20 хв. Водночас, на її думку, це невеликий період уповільнення.

Чи може жінка пересуватися після епідуральної анестезії?

Зазвичай жінкам доводиться залишатися у ліжку після епідуральної анестезії через зниження чутливості в ногах, що підвищує ризик падіння. Проте вони можуть рухати ногами і пересуватися в ліжку.

Чи безпечна епідуральна анестезія?

Епідуральна анестезія безпечна, але, як і за будь-якої медичної процедури, існує невисокий ризик виникнення побічних ефектів та ускладнень. Серйозні ускладнення (наприклад інфікування, тромбоутворення або пошкодження нервів) відзначають дуже рідко. Так, наприклад, ушкодження спинномозкових нервів виявляють менш ніж в 1% випадків. При цьому відновлення після пошкодження займає кілька тижнів. Інші можливі ускладнення включають зниження артеріального тиску, субфебрильну температуру тіла, свербіж шкіри, тяжкість і відчуття поколювання в ногах, головний біль, а також утруднення випорожнення сечового міхура під час епідуральної анестезії.

Чи може епідуральна анестезія спричинити хронічний біль у спині?

Лікар П. МакГуайр пояснила, що біль у спині після пологів розвивається через розтягнення м’язів і зв’язок тіла під час пологів, а не через епідуральну анестезію.

Що таке спінальний головний біль?

Головний біль, який часто називають спінальним головним болем, виникає менш ніж у 1% жінок, яким було проведено епідуральну анестезію. Такий головний біль пов’язаний з витіканням спинномозкової рідини з отвору, утвореного голкою під час проведення епідуральної анестезії. Зазвичай біль минає протягом тижня. У деяких випадках необхідне лікування.

Чи впливає епідуральна анестезія на дитину?

До кровообігу матері надходить невелика кількість лікарських препаратів, що застосовуються при проведенні епідуральної анестезії. У деяких випадках це може спричинити коливання артеріального тиску у дитини.

Чи змінилася епідуральна анестезія з часом?

Так. Ці зміни стосуються як застосовуваних препаратів та їх доз (на сьогодні застосовують мінімальні дози), так і пристроїв для введення лікарських засобів. Так, сьогодні використовують спеціальні помпи, за допомогою яких жінки можуть самостійно регулювати інтенсивність знеболювання.

Чи підвищує епідуральна анестезія ризик необхідності проведення кесаревого розтину?

Ні, епідуральна анестезія не підвищує ймовірність проведення кесаревого розтину. Однак є дані, що вона дещо підвищує ризик необхідності застосування під час пологів спеціальних інструментів, таких як вакуум або щипці.

За матеріалами www.medicalxpress.com