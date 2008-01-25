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Новини медицини та фармаціїЩо ми знаємо про ризик розвитку нової локалізації раку після протиракової терапії?

Що ми знаємо про ризик розвитку нової локалізації раку після протиракової терапії?

Опубліковано  19.10.2022

Підвищення ефективності протиракової терапії зумовлює збільшення кількості пацієнтів, які перенесли в анамнезі онкологічні захворювання. У той же час у подальшому у багатьох з них розвиваються патологічні стани і захворювання, у тому числі інші види раку, внаслідок протиракової терапії, що проводиться. У деяких випадках протиракова терапія має токсичний та проонкогенний ефект. Так, найчастішою причиною летальних випадків у пацієнтів, які перенесли рак у дитячому віці, є онкопатологія нової локалізації, що розвинулася внаслідок проонкогенної дії проведеного раніше протиракового лікування. Одним з видів онкопатології, який найчастіше діагностують у таких хворих, є інвазивний рак молочної залози.

У нещодавньому лонгітюдному когортному дослідженні було проаналізовано частоту розвитку інвазивного раку молочної залози у пацієнтів, які перенесли онкопатологію в дитячому віці.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Jama Oncology».

Тара О. Хендерсон (Tara O. Henderson), доктор медицини, магістр охорони здоров’я з Дитячої лікарні Комер університету Чикаго (University of Chicago Comer Children’s Hospital), з колегами кількісно оцінили зв’язок між змінами в лікуванні пацієнтів з онкопатологією за останні 30 років і подальшим ризиком розвитку раку молочної залози у ретроспективному когортному дослідженні, включивши до нього осіб, в анамнезі у яких відзначали рак, діагностований у віці до 21 року.

У дослідженні було проаналізовано дані 11 550 жінок, які перенесли рак у дитячому чи юнацькому віці. У учасниць у період спостереження було діагностовано 583 випадки раку молочної залози: 427 інвазивних та 156 карцином протоків молочної залози in situ. Дослідники встановили, що до 45 років рак молочної залози діагностували у 8,1% учасниць.

Так, у жінок з онкопатологією в анамнезі відзначали підвищений ризик розвитку раку молочної залози порівняно з популяцією загалом (порівнянною за віком та статтю).

Які зміни в терапевтичних стратегіях протиракової терапії спостерігалися за досліджуваний період?

Зміни в терапії включали зниження частоти променевої терапії грудної клітки (проводилася у 34; 22 та 17% хворих на рак у 1970-х, 1980-х та 1990-х роках відповідно) та променевої терапії тазу (26; 17 та 13% відповідно), а також підвищення показника застосування хіміопрепарату антрацикліну (застосовувався у 30; 51 та 64% хворих на рак відповідно). Частота інвазивного раку молочної залози знижувалася на 18% кожні 5 років з моменту встановлення діагнозу первинного раку з поправкою на вік на момент включення в дослідження та вік під час виявлення захворювання.

Як пояснили вчені, результати цього когортного дослідження показують, що ризик розвитку інвазивного раку молочної залози в осіб, які перенесли рак у дитинстві, знижувався зі зниженням частоти застосування променевої терапії, насамперед променевої терапії органів грудної клітки.

За матеріалами www.jamanetwork.com/journals/jamaoncology;

www.medicalxpress.com

Опубліковано  19.10.2022

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