Дослідники з лабораторії Klick Labs розробили новий метод виявлення ранніх ознак порушення метаболізму глюкози, ще до стадії розвитку переддіабету.

Результати дослідження опубліковані у виданні «Mayo Clinic Proceedings: Digital Health».

При аналізі даних безперервного моніторингу глюкози, розробленого дослідниками та запатентованого математичним методом, виявлено, що у 1 із 5 учасників, які вважалися здоровими за результатами стандартних медичних обстежень, відзначаються порушення обміну глюкози.

Джейсі Кауфман (Jaycee Kaufman), провідний автор дослідження та науковий співробітник Klick Labs, повідомив, що у пацієнтів з цукровим діабетом виявляють значні перепади рівня глюкози у плазмі крові. Подібні перепади рівня глюкози відмічають і у пацієнтів з порушеннями метаболізму глюкози. Дж. Кауфман підкреслив, що потенційно раннє виявлення порушень метаболізму глюкози сприятиме профілактиці розвитку цукрового діабету у цієї категорії пацієнтів.

У дослідженні взяли участь 384 особи. Всім учасникам проводили безперервний моніторинг рівня глюкози протягом 2 тиж. У учасників діагностували цукровий діабет, переддіабет або вони були здорові відповідно до рекомендацій Американської діабетичної асоціації (American Diabetes Association). Після застосування розробленої дослідниками математичної моделі пацієнти були перерандомізовані на 2 групи залежно від параметрів гомеостазу глюкози: ефективні та порушені.

Ян Фоссат (Yan Fossat), віцепрезидент Klick Labs, повідомив, що дослідники були вражені: у 20% учасників, які за результатами стандартних методів обстеження вважалися здоровими, виявлено порушення гомеостазу глюкози.

Цукровий діабет діагностовано у близько 34 млн осіб у США. За оцінками експертів, у кожного третього американця діагностуються цукровий діабет чи переддіабет. При цьому близько 80% осіб з переддіабетом не знають про те, що у них порушена толерантність до глюкози. Скринінг цукрового діабету включає аналіз факторів ризику, таких як вік, індекс маси тіла (ІМТ) та сімейний анамнез. Діагностика цукрового діабету передбачає визначення рівня глюкози у плазмі крові, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) та проведення перорального тесту на толерантність до глюкози. За допомогою розробленого нового методу аналізу можна ефективно виявити порушення обміну глюкози на ранніх стадіях.

Я. Фоссат зазначив, що раннє виявлення та терапія мають вирішальне значення у лікуванні цукрового діабету 2-го типу, і розроблений метод може вплинути на життя мільйонів людей у всьому світі.

За матеріалами www.medicalxpress.com