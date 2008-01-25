Ішемічна хвороба серця широко розповсюджена серед пацієнтів з хронічним захворюванням нирок. Цей факт викликає розбіжності у медичних працівників, оскільки існує думка, що внутрішньовенне введення препаратів заліза може призвести до підвищення частоти й тяжкості серцевих нападів. Однак існує й інша точка зору: оскільки препарати заліза, імовірно, покращують оксигенацію тканин, внутрішньовенне їх введення може сприяти зменшенню частоти коронарної ішемії.

Для прояснення ситуації було проведено аналіз даних 2141 пацієнта, включеного у великомасштабне контрольоване клінічне дослідження «Проактивна внутрішньовенна терапія залізом у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі» (Proactive IV Iron Therapy in Haemodialysis Patients — PIVOTAL), — у 50 медичних центрах Сполученого Королівства Великобританії. Дослідники вивчали вплив високих та низьких доз препаратів заліза для внутрішньовенного введення у хворих, які отримують гемодіаліз. Результати дослідження опубліковано в журналі «Cardiovascular Research».

Дослідники визначали вплив препаратів заліза для внутрішньовенного введення на серцеві напади 1-го типу (найпоширеніший тип серцевих нападів, що виникає в результаті оклюзії коронарних судин тромбом або атеросклеротичною бляшкою) та 2-го типу (за яких немає оклюзії коронарних судин, але через зовнішні причини існує підвищена потреба міокарду в кисні). Дослідники встановили, що 8,4% пацієнтів, які перебувають на діалізі, перенесли серцеві напади протягом 2 років. Частота серцевих нападів 1-го типу була у 2,5 рази вищою, ніж серцевих нападів 2-го типу.

Внутрішньовенне введення високих доз препаратів заліза знижує ризик серцевих нападів у порівнянні з введенням низьких доз. Серцеві напади відбулися у 76 з 1093 пацієнтів (7%) у групі високих доз та у 100 з 1048 осіб (9,5%) у групі низьких доз. Інфаркт міокарда 1-го типу виник у 5,5% пацієнтів у групі високих доз та у 7,3% осіб у групі низьких доз. Дослідники не відзначили зниження частоти серцевих нападів 2-го типу внаслідок внутрішньовенного введення заліза.

Провідний автор дослідження Марк Петрі (Mark Petrie) висловив сподівання, що результати цього дослідження будуть затребувані як спосіб зниження частоти серцевих нападів у пацієнтів, які перебувають на діалізі, у всьому світі.

За матеріалами www.medicalxpress.com