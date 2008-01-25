Препарати заліза знижують частоту серцевих нападів у пацієнтів, які перебувають на діалізі
Ішемічна хвороба серця широко розповсюджена серед пацієнтів з хронічним захворюванням нирок. Цей факт викликає розбіжності у медичних працівників, оскільки існує думка, що внутрішньовенне введення препаратів заліза може призвести до підвищення частоти й тяжкості серцевих нападів. Однак існує й інша точка зору: оскільки препарати заліза, імовірно, покращують оксигенацію тканин, внутрішньовенне їх введення може сприяти зменшенню частоти коронарної ішемії.
Для прояснення ситуації було проведено аналіз даних 2141 пацієнта, включеного у великомасштабне контрольоване клінічне дослідження «Проактивна внутрішньовенна терапія залізом у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі» (Proactive IV Iron Therapy in Haemodialysis Patients — PIVOTAL), — у 50 медичних центрах Сполученого Королівства Великобританії. Дослідники вивчали вплив високих та низьких доз препаратів заліза для внутрішньовенного введення у хворих, які отримують гемодіаліз. Результати дослідження опубліковано в журналі «Cardiovascular Research».
Дослідники визначали вплив препаратів заліза для внутрішньовенного введення на серцеві напади 1-го типу (найпоширеніший тип серцевих нападів, що виникає в результаті оклюзії коронарних судин тромбом або атеросклеротичною бляшкою) та 2-го типу (за яких немає оклюзії коронарних судин, але через зовнішні причини існує підвищена потреба міокарду в кисні). Дослідники встановили, що 8,4% пацієнтів, які перебувають на діалізі, перенесли серцеві напади протягом 2 років. Частота серцевих нападів 1-го типу була у 2,5 рази вищою, ніж серцевих нападів 2-го типу.
Внутрішньовенне введення високих доз препаратів заліза знижує ризик серцевих нападів у порівнянні з введенням низьких доз. Серцеві напади відбулися у 76 з 1093 пацієнтів (7%) у групі високих доз та у 100 з 1048 осіб (9,5%) у групі низьких доз. Інфаркт міокарда 1-го типу виник у 5,5% пацієнтів у групі високих доз та у 7,3% осіб у групі низьких доз. Дослідники не відзначили зниження частоти серцевих нападів 2-го типу внаслідок внутрішньовенного введення заліза.
Провідний автор дослідження Марк Петрі (Mark Petrie) висловив сподівання, що результати цього дослідження будуть затребувані як спосіб зниження частоти серцевих нападів у пацієнтів, які перебувають на діалізі, у всьому світі.
За матеріалами www.medicalxpress.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024