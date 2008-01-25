Порушення циркадних ритмів пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку легені?
У нещодавньому дослідженні було продемонстровано, що регулярна зміна часових поясів порушує циркадні ритми (цикли сну/неспання) та зумовлює підвищення ризику розвитку раку легені у мишей. Також вивчено патофізіологічні механізми зв’язку циркадних ритмів і виникнення цієї патології та виявлено роль зміни експресії генів фактора теплового шоку 1 (heat shock factor 1 — HSF1).
Дослідження було проведено дослідниками з Інституту Скрипса (Scripps Institute) та Інституту раку Вілмота при Рочестерському університеті (University of Rochester Wilmot Cancer Institute).
Фактори способу життя, такі як позмінна робота, особливо з чергуванням денних та нічних змін, та регулярні подорожі у різні часові пояси, можуть викликати порушення циркадних ритмів.
Раніше у дослідженнях було показано, що такі порушення призводять до підвищеного ризику розвитку:
- ожиріння;
- серцево-судинних захворювань, у тому числі артеріальної гіпертензії;
- цукрового діабету ІІ типу.
Також у дослідженнях продемонстровано, що порушення циркадних ритмів підвищують ризик розвитку та прогресування раку як у тварин, так і у людини.
Так, у червні 2019 р. робоча група Міжнародного агентства з вивчення раку (International Agency for Research on Cancer — ІARC) класифікувала роботу в нічну зміну як ймовірний канцероген для людини. Водночас в огляді 2021 р. експерти сформулювали висновок, що недостатньо даних для підтвердження зв’язку між порушеннями циркадних ритмів та підвищеним ризиком розвитку раку загалом.
Це дослідження було виконано на тваринній моделі — мишах лінії KrasG12D (генетично модифіковані миші).
Миші першої групи були поміщені в систему «світло — темрява», яка імітувала ефекти позмінної роботи або частих трансмеридіональних перельотів у східному напрямку. Особи з контрольної групи розміщувалися в типових світлових умовах: 12-годинна освітленість і 12-годинна темрява.
Період спостереження становив 25 тиж. Після закінчення періоду спостереження було виявлено на 68% більше випадків розвитку раку легені у мишей першої групи порівняно з контрольною. Фредерік Гашон (Frederic Gachon), доктор філософії, молекулярний біолог, професор Інституту молекулярної біонауки Університету Квінсленду, пояснив, що порушення циркадних ритмів призводить до змін у ритмічній активації шляху HSF1. Шлях HSF1 бере участь у регуляції проліферації клітин. Так, у мишей з порушеними циркадними ритмами було виявлено підвищення експресії генів-мішеней фактора теплового шоку 1.
Під час оцінки ефекту in vitro фармакологічного або генетичного інгібування генів HSF1 було виявлено зниження зростання KRAS-мутантних клітин раку легені людини. Таким чином, потенційно можливим є профілактичне інгібування генів HSF1 для профілактики розвитку раку у осіб з частими порушеннями циркадних ритмів.
Ф. Гашон наголосив на необхідності оцінки інгібування HSF1 у клінічних дослідженнях.
Результати цього дослідження було опубліковано в журналі «Science Advances».
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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