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Новини медицини та фармаціїПорушення сну підвищують ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу?

Порушення сну підвищують ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу?

Опубліковано  15.12.2022

За оцінками експертів, цукровий діабет II типу діагностовано у близько 462 млн осіб у всьому світі.

Раніше в дослідженнях було показано, що ожиріння, малорухливий спосіб життя, хронічні запальні процеси, гіперхолестеринемія є факторами ризику розвитку цукрового діабету II типу.

У нещодавньому дослідженні продемонстровано, що порушення сну зумовлюють підвищення ризику розвитку цукрового діабету II типу.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «The Science of Diabetes Self-Management and Care».

У дослідженні оцінювали вплив на ризик розвитку цукрового діабету II типу як виявлених за допомогою об’єктивних методів порушень сну, так і суб’єктивної оцінки його якості учасниками. До нього було включено понад 1000 осіб.

Автор дослідження доктор Ліза Матрічіані (Lisa Matricciani) пояснила, що аналізували як самооцінку учасниками сну, так і параметри, отримані за допомогою актиграфії (оцінювали тривалість, якість, мінливість та час сну).

Також пацієнтам проводили лабораторні аналізи крові, визначали індекс маси тіла.

У дослідженні було показано, що і об’єктивні порушення сну, і суб’єктивна його оцінка учасниками як недостатнього/порушеного призводять до виникнення порушень кардіометаболічного здоров’я та потенційно — до розвитку цукрового діабету II типу.

Доктор Л. Матрічіані підкреслила, що важливо враховувати всі характеристики сну, включаючи сприйняття його якості пацієнтом.

Сертифікований фахівець із лікування пацієнтів із цукровим діабетом та навчання Енджі Вікторіо (Angie Victorio) пояснила, що, ймовірно, самооцінка сну є не менш важливим показником його якості, ніж параметри, визначені під час моніторингу за допомогою актиграфії. Е. Вікторіо вважає, що і суб’єктивна оцінка сну пацієнтами, і об’єктивні показники потенційно важливі для прогнозування кардіометаболічного ризику. Вона наголосила, наскільки важливо враховувати скарги хворого, у тому числі і на порушення сну.

Дослідження мало низку обмежень. Так, більшість учасників становили жінки. Крім того, у частини з них діагностовано супутні захворювання, які також потенційно можуть підвищувати ризик розвитку цукрового діабету. За дизайном це було поперечне випробування.

Доктор Л. Матрічіані наголосила на необхідності подальших досліджень якості сну та ризику розвитку цукрового діабету II типу.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  15.12.2022

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