Учені австралійського Університету Едіт Коуен (Edith Cowan University — ECU) проаналізували результати проведеного в Данії дослідження «Дієта, рак і здоров’я» (Danish Diet, Cancer, and Health study). У ньому зібрані дані більш ніж 50 тис. осіб за 23 роки. Метою аналізу було з’ясування зв’язку між вживанням продуктів, що містять вітамін К, і зниженням ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи, асоційованих з атеросклерозом.

Встановлено, що в разі дотримання дієти з високим вмістом вітаміну К ризик розвитку атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи знижується на 34%.

В організм звичайної людини з продуктами харчування зазвичай надходять два типи вітаміну K: вітамін K 1 (міститься в зелені і рослинних оліях) і вітамін K 2 (надходить з м’ясом, яйцями і ферментованими продуктами, наприклад з сиром).

У когорті людей, які вживають велику кількість вітаміну K 1 , ймовірність госпіталізації з приводу серцево-судинних захворювань знижується на 21%.

В осіб, які вживають продукти з високим вмістом вітаміну K 2 , ризик госпіталізації знижується на 14%.

Таке зниження ризику стосується всіх типів серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, особливо хвороб периферичних артерій (34%).

На думку доктора Ніколи Бондонно (Nicola Bondonno), дослідниці ECU і старшого автора дослідження, результати показують, що споживання більшої кількості вітаміну К може бути важливим методом профілактики атеросклерозу та пов’язаних із цим серцево-судинних захворювань.

Вона заявляє, що дієтичні рекомендації щодо вживання вітаміну К зазвичай спрямовані на нормалізацію функціонування системи згортання крові. Проте з’являється все більше свідчень того, що споживання вітаміну К у кількості, яка перевищує чинні норми, може забезпечити додаткову профілактику розвитку інших захворювань, таких як атеросклероз.

Н. Бондонно вказує на необхідність додаткових досліджень, які дозволили б зрозуміти фізіологічні основи такого процесу.

На думку дослідника з Університету Західної Австралії (University of Western Australia) доктора Джеймі Беллінджа (Jamie Bellinge), першого автора дослідження, вивчення ролі вітаміну К у підтриманні здоров’я серцево-судинної системи, і особливо в процесах кальцифікації судин, є вельми перспективною сферою досліджень.

Він повідомляє, що «серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в Австралії. І все ще існує обмежене розуміння важливості різних вітамінів, що містяться в їжі, а також їх впливу на розвиток серцевих нападів, інсультів і захворювань периферичних артерій. Результати популяційного дослідження висвітлюють потенційно важливий ефект, який вітамін К чинить на розвиток смертельних захворювань, і підкреслюють важливість здорового харчування для їх запобігання».

Доктор Н. Бондонно зазначає, що хоча бази даних про вміст вітаміну K 1 в продуктах харчування досить великі, на даний час відомостей про вміст вітаміну K 2 в продуктах харчування набагато менше. Окрім того, в нашому раціоні міститься 10 форм вітаміну К 2 , і кожна з них може по-різному засвоюватися та діяти в людському організмі. Планується, що наступний етап дослідження включатиме розробку та поліпшення баз даних про вміст вітаміну K 2 в харчових продуктах. Пріоритетом є додаткові дослідження різних харчових джерел та ефектів різних типів вітаміну K 2 .

Щоб задовольнити цю потребу, доктор Марк Сім (Marc Sim), учасник дослідження, нещодавно завершив розробку австралійської бази даних щодо вмісту вітаміну К в продуктах харчування, яку незабаром буде опубліковано.

За матеріалами medicalxpress.com