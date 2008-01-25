Популяційне дослідження: вплив вітаміну К на серцево-судинну систему
Учені австралійського Університету Едіт Коуен (Edith Cowan University — ECU) проаналізували результати проведеного в Данії дослідження «Дієта, рак і здоров’я» (Danish Diet, Cancer, and Health study). У ньому зібрані дані більш ніж 50 тис. осіб за 23 роки. Метою аналізу було з’ясування зв’язку між вживанням продуктів, що містять вітамін К, і зниженням ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи, асоційованих з атеросклерозом.
Встановлено, що в разі дотримання дієти з високим вмістом вітаміну К ризик розвитку атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи знижується на 34%.
В організм звичайної людини з продуктами харчування зазвичай надходять два типи вітаміну K: вітамін K1 (міститься в зелені і рослинних оліях) і вітамін K2 (надходить з м’ясом, яйцями і ферментованими продуктами, наприклад з сиром).
У когорті людей, які вживають велику кількість вітаміну K1, ймовірність госпіталізації з приводу серцево-судинних захворювань знижується на 21%.
В осіб, які вживають продукти з високим вмістом вітаміну K2, ризик госпіталізації знижується на 14%.
Таке зниження ризику стосується всіх типів серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, особливо хвороб периферичних артерій (34%).
На думку доктора Ніколи Бондонно (Nicola Bondonno), дослідниці ECU і старшого автора дослідження, результати показують, що споживання більшої кількості вітаміну К може бути важливим методом профілактики атеросклерозу та пов’язаних із цим серцево-судинних захворювань.
Вона заявляє, що дієтичні рекомендації щодо вживання вітаміну К зазвичай спрямовані на нормалізацію функціонування системи згортання крові. Проте з’являється все більше свідчень того, що споживання вітаміну К у кількості, яка перевищує чинні норми, може забезпечити додаткову профілактику розвитку інших захворювань, таких як атеросклероз.
Н. Бондонно вказує на необхідність додаткових досліджень, які дозволили б зрозуміти фізіологічні основи такого процесу.
На думку дослідника з Університету Західної Австралії (University of Western Australia) доктора Джеймі Беллінджа (Jamie Bellinge), першого автора дослідження, вивчення ролі вітаміну К у підтриманні здоров’я серцево-судинної системи, і особливо в процесах кальцифікації судин, є вельми перспективною сферою досліджень.
Він повідомляє, що «серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в Австралії. І все ще існує обмежене розуміння важливості різних вітамінів, що містяться в їжі, а також їх впливу на розвиток серцевих нападів, інсультів і захворювань периферичних артерій. Результати популяційного дослідження висвітлюють потенційно важливий ефект, який вітамін К чинить на розвиток смертельних захворювань, і підкреслюють важливість здорового харчування для їх запобігання».
Доктор Н. Бондонно зазначає, що хоча бази даних про вміст вітаміну K1 в продуктах харчування досить великі, на даний час відомостей про вміст вітаміну K2 в продуктах харчування набагато менше. Окрім того, в нашому раціоні міститься 10 форм вітаміну К2, і кожна з них може по-різному засвоюватися та діяти в людському організмі. Планується, що наступний етап дослідження включатиме розробку та поліпшення баз даних про вміст вітаміну K2 в харчових продуктах. Пріоритетом є додаткові дослідження різних харчових джерел та ефектів різних типів вітаміну K2.
Щоб задовольнити цю потребу, доктор Марк Сім (Marc Sim), учасник дослідження, нещодавно завершив розробку австралійської бази даних щодо вмісту вітаміну К в продуктах харчування, яку незабаром буде опубліковано.
За матеріалами medicalxpress.com
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