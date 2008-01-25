Епілепсія — захворювання з характерними симптомами, однак причин його виникнення може бути багато. Тяжкі епілептичні напади в ранньому віці (з 1-го року життя) виникають у людей з генетично детермінованим різновидом епілепсії. При цьому захворюванні також відзначаються тяжкі порушення психічного розвитку, у тому числі ходи, мови та письма, а також складнощі з концентрацією уваги. До цього часу генетично детермінована форма епілепсії погано піддавалася традиційній терапії. Дослідники Ульріке Хедр-Клімош (Ulrike Hedrich-Klimosch), Стефана Локсманн (Stephan Lauxmann) і Хольгер Лерхе (Holger Lerche) з Інституту клінічних досліджень мозку Герті (Hertie Institute for Clinical Brain Research), Університетської клініки (University Hospital) та Тюбінгенського університету (University of Tübingen) провели оцінку ефективності препарату, який було схвалено раніше для терапії розсіяного склерозу. Він чинить пряму антагоністичну дію відносно патогенетичних проявів генетичного дефекту і полегшує симптоми епілепсії. Результати дослідження опубліковані в журналі «Science Translational Medicine».

Етіологія тяжкої епілепсії немовлят — наявність рідкісного генетичного порушення. Мутації гена KCNA2 зумовлюють структурно-функціональні порушення калієвих каналів, які знаходяться в клітинах головного мозку. Ці канали є порами клітинної мембрани нервових клітин і відповідають за передачу електричних сигналів. При деяких підтипах захворювання відзначається посилення активності калієвих каналів.

Співавтор дослідження С. Локсман пояснює: «У такому разі терапія має бути спрямована на патогенетичну основу захворювання та пригнічувати підвищену активність каналів. Один з таких блокаторів — активна речовина 4-амінопіридин. Він специфічно пригнічує підвищену активність калієвих каналів та представляє собою активну форму лікарського засобу, який схвалено для лікування порушень ходи у пацієнтів із розсіяним склерозом». У співпраці з 8 іншими центрами по всьому світу команда С. Локсмана провела лікування 11 пацієнтів 4-амінопіридином у дослідженнях «n-of-1». Результати дослідження обнадійливі. Вираженість клінічних проявів епілепсії зменшилася у 9 з 11 пацієнтів: кількість щоденних епілептичних нападів зменшилася або вони повністю припинилися. У повсякденному житті пацієнти, як правило, були набагато більш уважними. Крім того, після курсу лікування відзначалося поліпшення функції мови.

Препарат діє не на всі підтипи захворювання. У деяких випадках мутація гена призводить до обмеження активності калієвих каналів. Дослідники створили базу даних, на основі якої можна оцінювати, чи може препарат допомогти пацієнтові з нещодавно діагностованим дефектом гена KCNA2 чи ні. У базі перераховані різні мутації генів KCNA й асоційовані з ними клінічні прояви, зокрема структурно-функціональні порушення калієвих каналів. Таким чином можна швидко почати терапію і знизити інтенсивність клінічних проявів хвороби.

Х. Лерхе коментує: «Епілепсія, викликана мутацією гена KCNA2, є дуже рідкісним різновидом захворювання. У всьому світі відомо близько 50 підтверджених випадків. Розробка відповідного препарату для лікування подібних орфанних захворювань зазвичай занадто дорога і недостатньо прибуткова для фармацевтичних компаній. Тому акцент робиться на перепрофілюванні ліків — застосуванні препаратів, які вже схвалені для лікування пацієнтів з іншими захворюваннями».

За матеріалами www.medicalxpress.com/news