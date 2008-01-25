Обширний тромботичний інсульт у дітей: фокус на тромбектомію

Ризик інвалідності через 3 міс після тромботичного інсульту є в 6 разів вищим у дітей, лікування яких не включало видалення тромбу. Результати дослідження були представлені на Міжнародній конференції з інсульту (International Stroke Conference), що відбулася в Новому Орлеані 9–11 лютого 2022 р. та була організована Американською асоціацією інсульту (American Stroke Association).

Хоча ризик виникнення інсульту підвищується з віком, він може статися в будь-якому віці.

У недавньому австралійському дослідженні було проаналізовано ефективність терапії у дітей з масивними інсультами головного мозку тромботичного генезу. Один з методів лікування тромботичного інсульту — механічна тромбектомія (ендоваскулярна терапія). Метод полягає у видаленні тромбу за допомогою спеціального катетера, що вводиться через кровоносну судину під візуальним контролем його просування (зазвичай за допомогою рентгенівських методів).

Раніше внаслідок досліджень було продемонстровано, що механічне видалення тромбу сприяє відновленню неврологічних функцій після інсульту у дорослих пацієнтів. Це перше дослідження, в якому порівнювали результати лікування, яке включало або не включало тромбектомію, у дітей. Як первинну кінцеву точку оцінювали наявність інвалідизуючих порушень неврологічних функцій через 3 міс після інсульту.

До дослідження було включено 166 дітей (середній вік — 6 років; 65% — хлопчики). Усі вони були госпіталізовані з інсультом до різних лікарень Нового Південного Уельсу, Австралія, у період 2010–2019 рр. У 39 учасників дослідження (23%) тромботичний інсульт стався в басейні великої артерії, що аналогічно частоті масивних тромботичних інсультів у дорослих. У 13 дітей із цим типом інсульту було виконано тромбектомію, у 26 — ні. У 26 дітей, у яких не було проведено тромбектомію, через 3 міс після інсульту були виявлені інвалідизуючі порушення неврологічних функцій. Такі порушення були значно менш вираженими у 13 дітей, яким було проведено тромбектомію, а також у 127 дітей, у яких інсульт не був викликаний тромбозом великої кровоносної судини.

Порівняно з дітьми з ішемічним інсультом, зумовленим тромбозом дрібних та середніх судин, у дітей з тромбозом великої судини, яким не виконували механічну тромбектомію, більш ніж у 3,5 раза частіше спостерігалися виражені порушення неврологічних функцій через 3 міс після інсульту.

Провідний дослідник Картик Бхатія (Kartik Bhatia), доктор медицини, дитячий інтервенційний нейрорадіолог з Мережі дитячих лікарень Сіднея у Вестміді (Sydney Children’s Hospital Network in Westmead), Австралія, розповів, що дослідники не очікували того, наскільки важчим буде стан після інсульту у дітей, яким не проводили тромбектомію. Він вважає тромбектомію необхідним методом терапії для всіх дітей із тромбозом великих судин. Так, до 80% включених у дослідження дітей з інсультом у басейні великої артерії мали показання до тромбектомії у разі оцінювання за тими критеріями, за якими оцінюються показання у дорослих пацієнтів.

Дослідження мало кілька обмежень. Насамперед це було ретроспективне дослідження, у ньому вивчали дані медичних записів.

Інсульт — це невідкладний стан, який розвивається, коли кровообіг у головному мозку порушується або внаслідок тромбозу/тромбоемболії (найпоширеніший варіант), або внаслідок розриву кровоносної судини (геморагічний інсульт). Незалежно від віку хворого симптоми інсульту схожі і включають опущення однієї сторони обличчя, слабкість у кінцівках (зазвичай також односторонню), раптові порушення мови, одностороннє порушення температурної та больової чутливості, порушення координації рухів, диплопію (двоїння в очах) та інші порушення зору.

За матеріалами www.medicalxpress.com