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Новини медицини та фармаціїНовий препарат для системної терапії при атопічному дерматиті

Новий препарат для системної терапії при атопічному дерматиті

Опубліковано  17.12.2021

У ЄС для застосування було схвалено аброцитиніб — оральний інгібітор янус-кінази 1. Цей препарат застосовують у дорослих пацієнтів, у яких діагностовано атопічний дерматит помірного або тяжкого ступеня та існують показання для системної терапії.

Схвалення ґрунтувалося на даних, отриманих з чотирьох клінічних досліджень ІІІ фази (JADE MONO-1, JADE-MONO-2, JADE COMPARE, JADE REGIMEN) та відкритого розширеного дослідження (JADE EXTEND). Згідно з пресрелізом Pfizer у рамках дослідження було отримано дані про більш ніж 2800 пацієнтів. Затверджені стандартні дози — 100 та 200 мг на добу. Для пацієнтів з помірною та тяжкою нирковою недостатністю, а також для тих, хто отримує лікування інгібіторами цитохрому P450 (CYP) 2C19, схвалено дозу 50 мг аброцитинібу на добу.

Аброцитиніб перебуває на розгляді Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA), а також схвалений у Великобританії, Японії та Кореї для системної терапії при атопічному дерматиті.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  17.12.2021

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