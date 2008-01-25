Нітроксолін: питання та відповіді

Нітроксолін — це антимікробний та антипротозойний препарат широкого спектру, похідне 8-оксихіноліну, застосовується при інфекціях сечовивідних шляхів.

Як діє нітроксолін?

Нітроксолін селективно інгібує синтез бактеріальної ДНК, утворює комплекси з металовмісними ферментами мікробної клітини та діє як на грампозитивні, так і на грамнегативні мікроорганізми. Часто виявляється ефективним щодо штамів бактерій, стійких до інших хіміотерапевтичних препаратів. На відміну від інших похідних 8-оксихіноліну нітроксолін швидко всмоктується з травного тракту та виводиться в незміненому вигляді із сечею, що зумовлює високу концентрацію препарату в сечі.

Щодо яких збудників активний нітроксолін?

Нітроксолін виявляє антибактеріальний ефект щодо S. aureus, S. haemolyticus, S. faecalis, Diplococcus pneumoniae, N. gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae, M. tuberculosis, E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Salmonella, Enterobacter spp., Pneumobacillus spp., B. subtilis, T. vaginalis, Candida spp., дерматофітів, цвілевих грибів та деяких збудників системних мікозів.

У якій формі випускається нітроксолін?

Нітроксолін випускається у формі таблеток для прийому всередину. 1 таблетка містить 50 мг діючої речовини.

З якою метою приймають пігулки нітроксоліну?

Нітроксолін застосовують при гострих та хронічних інфекціях нирок та сечостатевих шляхів, викликаних чутливими до препарату мікроорганізмами (уретрит, цистит, пієлонефрит, епідидиміт, інфікована аденома чи карцинома передміхурової залози), а також для профілактики інфекцій після операцій.

Коли краще приймати нітроксолін?

Нітроксолін слід приймати всередину під час або після їди. Кратність застосування залежить від мети (лікування чи профілактика), а також від вираженості інфекційно-запального процесу.

У якій дозі нітроксолін призначають дорослим?

Середня рекомендована добова доза становить 400 мг (по 2 таблетки 4 рази на добу до їди). При тяжких захворюваннях добову дозу можна підвищити до 800 мг (по 4 таблетки 4 рази на добу). Максимальна добова доза для дорослих становить 800 мг.

У якій дозі нітроксолін призначають дітям?

Діти віком 3–5 років: рекомендована добова доза становить 200 мг (по 1 таблетці 4 рази на добу).

Діти віком від 5 років: рекомендована добова доза становить 200–400 мг (по 1–2 таблетки 4 рази на добу).

Чи можна вилікувати пацієнта з циститом нітроксоліном?

Нітроксолін призначається для лікування або профілактики циститу, якщо передбачається, що він має інфекційну (бактеріальну, грибкову) природу.

Чи можна приймати нітроксолін при болю в нирках?

Нітроксолін застосовується для лікування пацієнтів з інфекційно-запальними захворюваннями нирок, зокрема пієлонефритом. Однак біль у нирках може бути спричинений наявністю конкрементів чи аутоімунним запальним процесом. Тому питання про доцільність антибактеріальної терапії має вирішувати лікар.

Чи можна приймати нітроксолін для профілактики?

Нітроксолін призначають профілактично при інструментальних маніпуляціях (катетеризація сечового міхура, цистоскопія). Для профілактики інфекційних ускладнень після операції на нирках та сечових шляхах нітроксолін приймають по 0,1 г 4 рази на добу протягом 2–3 тиж.

Як довго можна приймати нітроксолін?

Зазвичай тривалість курсу лікування становить 2–3 тиж. За необхідності пацієнти можуть приймати препарат протягом 1 міс. При хронічних інфекціях лікарський засіб слід призначати повторними курсами тривалістю 2 тиж з двотижневими перервами (курс лікування може тривати кілька місяців).

Кому протипоказаний нітроксолін?

Протипоказаннями до прийому нітроксоліну є індивідуальна непереносимість, а також тяжка печінкова та/або ниркова недостатність.

Якими є побічні ефекти нітроксоліну?

Найбільш помітним побічним ефектом прийому нітроксоліну є фарбування сечі в шафраново-жовтий колір. Крім того, під час курсу лікування можуть спостерігатися минущі диспептичні явища (головним чином нудота), шкірно-алергічні реакції, в окремих випадках — тахікардія, атаксія, головний біль, парестезії, полінейропатії; можливе порушення функції печінки.