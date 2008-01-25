Менопауза: які симптоми впливають на якість життя?

Серед симптомів, що виникають у жінок у період менопаузи, найбільш часто відмічають припливи та нічне підвищене потовиділення. Обидва ці симптоми потенційно можуть зумовлювати значне зниження якості життя. У недавньому дослідженні, проведеному на базі Массачусетського університету (University of Massachusetts), показано, що підвищене потовиділення в нічний час є більш значним стресовим фактором для жінок, ніж припливи.

Результати цього дослідження були представлені на щорічних зборах Північноамериканського товариства менопаузи (The North American Menopause Society Annual Meeting), які проходять в Атланті 12–15 жовтня 2022 р.

Північноамериканське товариство менопаузи — некомерційна міждисциплінарна організація, діяльність якої спрямована на дослідження та підтримання якості життя жінок у період менопаузи.

Нічне підвищене потовиділення і припливи — це різні симптоми. Спільним є відчуття жару. У той же час підвищене потовиділення — не обов’язковий прояв припливів, які можуть виникати в будь-який час. Нічна пітливість — це періоди інтенсивного потовиділення, що відбуваються вночі.

Дослідники з Массачусетського університету провели опитування, яке включило 200 жінок з менопаузою. Показано, що нічне підвищене потовиділення було значною мірою пов’язане з депресією та стресом. У той же час припливи були асоційовані тільки із симптомами депресії. Результати опитування було скориговано з урахуванням статусу менопаузи, фінансового стану та благополуччя у шлюбі. Крім того, у жінок, які повідомляли про найбільшу частоту припливів уночі, відзначали значно більш виражені симптоми депресії порівняно з тими, у кого найвища частота припливів спостерігалася в денний час. Отримані результати узгоджуються з висновками більш ранніх досліджень, у яких було показано, що порушення сну під час менопаузи значно впливають на якість життя. Дослідники припускають, що нічне підвищене потовиділення може мати серйозніші наслідки для здоров’я жінок, ніж припливи.

Софія Шрейер (Sofiya Shreyer), провідний автор дослідження з факультету антропології Массачусетського університету, пояснила, що порушення нічного сну є одним з найбільш значущих чинників зниження якості життя жінок у період менопаузи. При цьому в дослідженні показано, що саме нічне підвищене потовиділення є додатковим стресорним фактором для пацієнток у цей період.

Доктор Стефані Фобіон (Stephanie Faubion), медичний директор Північноамериканського товариства менопаузи, підкреслив, що це дослідження доповнює сукупність доказів того, що припливи і нічне підвищене потовиділення можуть значно знизити якість життя жінок у період менопаузи. Він пояснив, що медичні працівники не повинні недооцінювати вплив цих симптомів на якість життя. На думку С. Фобіона, необхідні додаткові дослідження для визначення патофізіологічних механізмів розвитку таких симптомів у жінок у період менопаузи.

За матеріалами www.medicalxpress.com