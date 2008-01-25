Меладіва: надійний помічник у боротьбі з порушеннями сну

Чи знаєте ви, наскільки важливим є повноцінний сон? Безсумнівно, можна сказати, що повноцінний нічний сон — це один з ключових факторів підтримання нашого здоров’я. Порушення сну, безперечно, негативно впливає на фізичний та емоційний стан людини і навіть може спричинити розвиток деяких захворювань.

До безсоння не можна ставитися легковажно, пацієнт з такою патологією потребує лікування, оскільки цей стан може призводити до підвищеної стомлюваності в денний час, погіршення пам’яті, порушень емоційного стану та психомоторних функцій, розвитку головного болю напруги та функціональних розладів шлунково-кишкового тракту. Люди з безсонням частіше помиляються (наприклад під час виконання робіт, які потребують високої точності, підрахунків, керування автомобілем). Також згідно з результатами досліджень безсоння підвищує ризик розвитку депресії, розладів тривожно-невротичного спектру, серцево-судинних захворювань. Крім того, воно знижує якість життя (Zisapel N., 2018).

Що таке безсоння?

Безсоння — клінічний синдром, що включає такі порушення сну, як недостатня його тривалість, незадовільна якість, часті нічні пробудження і утруднене засинання, внаслідок чого людина прокидається вранці недостатньо відпочилою, з відчуттям відсутності бадьорості, розбитості.

Виділяють гостре та хронічне безсоння (Riemann D. et al., 2017). Гостре безсоння виникає в період впливу стресогенного фактора і минає після його припинення. Стресорами можуть виступати проблеми у особистому житті, спілкуванні з близькими або колегами, фінансові труднощі, захворювання у самої людини або у близьких родичів, різкі зміни у житті, соціальні фактори. Важливим стресогенним фактором на сьогодні є війна в нашій країні. Хронічне безсоння — це стійке порушення сну тривалістю 3 і більше місяців. За даними Скринінгу українського суспільства, проведеного Gradus research group у 2022 р., безсоння спостерігається аж у 45% українців.

Згідно з Європейською настановою з діагностики та лікування безсоння діагноз «безсоння» встановлюють за наявності у пацієнта наступних симптомів:

порушення нічного сну;

пов’язаної з незадовільною якістю/дефіцитом нічного сну денної сонливості чи інших денних симптомів, зумовлених недосипанням.

Експерти рекомендують розглянути можливість лікування, якщо у людини порушення нічного сну виникають упродовж не менше 3 ночей на тиждень протягом 3 міс.

Які є методи боротьби з безсонням?

Є кілька підходів до терапії пацієнтів з порушеннями сну. Насамперед рекомендується застосування немедикаментозних технік, наприклад релаксаційної терапії або терапії контролю стимулів, які можна опанувати в домашніх умовах. Також можливим є використання дієтичних добавок та безрецептурних препаратів. Для діагностики безсоння зазвичай пацієнту рекомендують вести щоденник сну. У ряді випадків може знадобитися проведення полісомнографії (електрофізіологічне дослідження сну за допомогою спеціального комп’ютеризованого приладу).

Також у разі розвитку безсоння рекомендується подбати про гігієну сну, зокрема:

лягати спати в один і той самий час;

створити комфортні умови для засинання (відсутність шуму, світла, підтримання в спальні комфортної температури);

відмовитися від вживання речовин зі стимулювальним, психоактивним ефектом у другій половині дня (включаючи чай, каву, алкоголь, енергетичні напої) (Riemann D. et al., 2017).

Якщо ви чи ваші близькі зіткнулися з безсонням, радимо звернути увагу на дієтичну добавку Меладіва — новинку 2023 р.

Меладіва є джерелом мелатоніну — речовини, що є добре вивченою, безпечною і ефективною при безсонні. Крім того, Меладіва — це зручні таблетки з мелатоніном, які можна вживати не встаючи з ліжка. Бо Меладіва — це таблетки, що розсмоктуються.

Меладіва: що ми знаємо про мелатонін?

Меладіва — дієтична добавка, що містить 3 мг мелатоніну в 1 таблетці. Саме тому Меладіва повноцінно проявляє всі корисні властивості мелатоніну, спектр яких є значно ширший, ніж просто вплив на сон.

Мелатонін — це гормон, що контролює циркадні ритми. Його вироблення в організмі людини підвищується ввечері, сприяючи розвитку сну вночі та підтриманню неспання вдень (Pohanka М., 2022). Циркадні ритми забезпечують синхронізацію біологічних функцій у зв’язку з періодичними змінами довкілля і, отже, відображають адаптацію до навколишнього середовища. Таким чином, ритм сну та неспання є пристосуванням до зміни дня та ночі. Вважається, що саме мелатонін є основним регулятором циркадних ритмів в організмі людини (Tordjman S. et al., 2017).

У дослідженнях показано низку додаткових властивостей мелатоніну. Так, він є потужним антиоксидантом і бере участь у регуляції клітинного циклу. Мелатонін задіяний у підтриманні на певному рівні артеріального тиску, детоксикації вільних радикалів, захищає нервові клітини та клітини епітелію шлунково-кишкового тракту від дії пошкоджувальних факторів. Він має пряму імуностимулювальну дію та сприяє зменшенню вираженості запальних реакцій (Tordjman S. et al., 2017).

Оскільки мелатонін проявляє імуностимулювальний, антиоксидантний та протизапальний ефекти, ряд експертів рекомендує його як препарат вибору для лікування хворих на COVID-19 з порушеннями сну (Wichniak A. et al., 2021).

У дослідженнях показано, що мелатонін сприяє підтриманню нормальної маси тіла та профілактиці збільшення жирових відкладень з віком. Останній ефект пояснюється наявністю мелатонінових рецепторів у жировій тканині. Доведено, що мелатонін сприяє збільшенню кісткової маси, стимулює проліферацію кісткових клітин та синтез колагену I типу у цих клітинах (Tordjman S. et al., 2017).

Таким чином, дієтична добавка Меладіва, що містить мелатонін, сприяє поліпшенню сну і відновленню циркадних ритмів. Покращення нічного сну під час вживання Меладіва сприятиме зменшенню вираженості денних симптомів безсоння — стомлюваності, сонливості, порушень емоційної сфери.

А завдяки тому, що Меладіва випускається у формі таблеток для розсмоктування, її можна вживати не встаючи з ліжка. А це означає, що не треба вмикати світло, йти на кухню та набирати склянку води, щоб запити таблетку, коли вже і так довгий час намагаєшся заснути.

Меладіва: переваги мелатоніну в одній таблетці

Меладіва — дієтична добавка, що містить мелатонін та сприяє зменшенню вираженості порушень сну.

Таблетки для покращення сну Меладіва зручні у використанні. Бо Меладіва випускається у вигляді таблеток для розсмоктування — немає необхідності запивати їх водою. А ще таблетки Меладіва мають м’ятний приємний смак.

Мелатонін, що міститься у дієтичній добавці Меладіва, не викликає сонливості або відчуття розбитості після пробудження.

У дослідженнях показано низку додаткових корисних властивостей мелатоніну, у тому числі антиоксидантну та імуностимулювальну (Tordjman S. et al., 2017).

Основний компонент дієтичної добавки Меладіва мелатонін не викликає характерних для більшості рецептурних снодійних препаратів побічних ефектів.

У дослідженнях показано, що під час вживання мелатоніну, що є основним інгредієнтом Меладіва, не розвивається звикання чи залежність (Cardinali D.P. et al., 2013).

Меладіва: завжди поруч

Покладіть коробочку Меладіва у тумбочку біля ліжка або поставте так, щоб до неї можна було просто дотягнутися, знаходячись під ковдрою. І коли буде потреба вжити мелатонін, щоб заснути, просто дістаньте таблетку Меладіви — розсмокчіть і засинайте солодким та міцним сном.

Меладіва — мелодія міцного сну!