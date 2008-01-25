Ліна Бегдач (Lina Begdache), доцент досліджень здоров’я та доброго самопочуття в Бінгемтонському університеті, Державний університет Нью-Йорка (Binghamton University, State University of New York), розповіла, що переведення годинників та зміщення звичного розпорядку дня впливає на функції головного мозку та соматичне здоров’я. Вона пояснила, що навіть зміна звичного розпорядку дня на годину впливає на циркадні ритми (цикли сну та неспання), призводить до метаболічних порушень та розвитку порушень сну та емоційної сфери.

Л. Бегдач зазначила, що невідповідність між циркадними ритмами і рівнем денного освітлення, що раптово розвивається при переведенні годинника, може призводити до розвитку порушень якості сну. Циркадний ритм має вирішальне значення у регуляції деяких функцій головного мозку та тіла. Виділяють ряд генів, що називаються часовими генами, експресія яких пов’язана з циркадними ритмами.

Л. Бегдач розповіла, що у жінок, як правило, коротший циркадний ритм синтезу мелатоніну. Ця хімічна речовина регулює цикл «сон — неспання» і дисбаланс синтезу мелатоніну може призводити до порушень сну та емоційної сфери. У дослідженнях показано, що ризик розвитку психічних розладів навесні та восени є вищим у жінок, ніж у чоловіків.

Для зниження ризику розвитку негативних наслідків для здоров’я переходу на літній/зимовий час Л. Бегдач рекомендує:

приділяти більше уваги якості сну під час переходу на літній/зимовий час;

уникати стимуляторів, таких як кофеїн, та фізичних вправ перед сном;

уникати впливу так званого синього світла екранів гаджетів щонайменше за 2–3 год до сну;

не вживати їжу перед сном;

уникати вживання алкоголю, оскільки він зумовлює розвиток порушень циклу «сон — неспання».

Л. Бегдач підкреслила, що збалансована дієта, що містить достатню кількість складних вуглеводів та білків, фізична активність протягом дня сприяють синтезу мелатоніну та підтримці циркадних ритмів. Також вона рекомендує відпочивати, не займатися активною діяльністю перед сном та лягати спати в один і той самий час. На її думку, виконання цих простих рекомендацій сприяє зниженню стресу від зміни звичного розпорядку дня та профілактиці розвитку сезонних порушень емоційної сфери.

За матеріалами www.medicalxpress.com