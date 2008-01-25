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Новини медицини та фармаціїЛихоманка на губі: у чому причини та як лікувати?

Лихоманка на губі: у чому причини та як лікувати?

Опубліковано  24.02.2023

За оцінками експертів, близько ¾ населення Австралії інфіковані вірусом простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1). Саме ВПГ-1 викликає герпетичні ураження червоної облямівки губ, або так звану лихоманку на губах. При цьому ураження статевих органів — генітальний герпес, викликає вірус простого герпесу 2-го типу (ВПГ-2). За оцінками експертів, ВПГ-2 інфіковано близько 13% населення у всьому світі.

Найчастіше носійство ВПГ-1 є безсимптомним. Водночас у разі зниження функції імунної системи можлива реактивація вірусу та розвиток герпетичних уражень.

Чинники, що зумовлюють реактивацію латентних вірусів, включають:

  • значні фізичні навантаження;
  • психологічний стрес;
  • виснаження.

Іншими вірусами, які тривалий час перебувають в організмі в латентному стані і здатні реактивуватися при зниженні функції імунної системи, є збудники залозистої лихоманки (інфекційного мононуклеозу) та оперізувального лишаю.

Прояви простого герпесу включають:

  • поколювання, свербіж або печіння в ділянці губ чи носа;
  • згодом утворюються заповнені рідиною пухирі;
  • далі пухирі висихають з утворенням струпа. Струп відшаровується і ураження загоюються протягом 1–2 тиж.

Для профілактики поширення ВПГ-1 експерти рекомендують:

  • не цілуватися в губи, якщо є висип. Насамперед не слід цілувати дітей у губи, оскільки саме немовлята та діти найбільш сприйнятливі до інфікування ВПГ-1;
  • не ділитися своєю ложкою/їжею з дітьми;
  • не допускати пересушування шкіри губ (внаслідок впливу сонячних променів або низьких температур), застосовувати зволожувальні та/або сонцезахисні засоби;
  • регулярно мити руки, не торкатися висипки;
  • вести здоровий спосіб життя, раціонально харчуватися та достатньо спати — це сприяє підтриманню нормального функціонування імунної системи та профілактиці реактивації ВПГ-1.

Що застосовувати при ураженнях, спричинених ВПГ-1?

Існує ряд безрецептурних препаратів, які застосовуються при герпетичній висипці на губах. Водночас місцеві засоби не впливають на вірус, що персистує в організмі. Також рекомендується уникати гострих та кислих страв, оскільки така їжа може викликати посилення відчуття печіння. Зверніться до сімейного лікаря. Він порекомендує противірусні препарати. Якщо лихоманка на губах супроводжується підвищенням температури тіла, гнійними виділеннями, припухлістю ясен, не займайтеся самолікуванням, зверніться до лікаря.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  24.02.2023

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