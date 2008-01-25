Хвороба Альцгеймера — найпоширеніший тип деменції, що призводить до розвитку виражених порушень когнітивних функцій та пам’яті. На сьогодні механізми розвитку та прогресування цієї патології не до кінця вивчені. Так, при хворобі Альцгеймера відзначається формування бляшок патологічного білка в головному мозку, інфільтрація мозку імунними клітинами, розвиток асептичного нейрозапалення і порушення передавання нейронних сигналів.

Також у дослідженнях показано роль реактивації вірусу простого герпесу (ВПГ-1) у патогенезі цього захворювання.

Науковий співробітник доктор Дана Кернс (Dana Cairns) — керівник дослідження, у якому також було показано прямий причинно-наслідковий зв’язок реактивації ВПГ-1 з розвитком хвороби Альцгеймера.

За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), 47,8% жителів США віком 14–49 років є носіями ВПГ-1.

Реактивацію ВПГ-1 може обумовлювати вірус вітряної віспи, що викликає вітряну віспу та оперізувальний лишай. Запалення, що провокує ВПГ-1, призводить до формування відкладень бета-амілоїду і тау-білка, а також дисфункції нейронів.

Дослідники з Університету Тафтса (Tufts University) розробили 2D- та 3D-моделі тканини головного мозку людини з герпес-індукованим атопічним дерматитом для дослідження нейропротекторного потенціалу різних лікарських засобів. Так, у дослідженні було оцінено нейропротективну дію кофеїну, катехінів зеленого чаю, камфори, цитиколіну, інсуліну, метформіну, ресвератролу та золмітриптану.

У дослідженні було продемонстровано нейропротективний ефект ресвератролу та катехінів. Водночас ці речовини виявляють мінімальну нейротоксичність.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Free Radical Biology and Medicine».

Раніше в обсерваційних дослідженнях було показано, що вживання зеленого чаю сприяє покращенню когнітивних функцій.

Доктор Майкл Грегер (Michael Greger) не брав участі в цьому дослідженні, проте він розповів, що зелений чай виявляє імуномодулювальні властивості, сприяє підвищенню проліферації та активності імунних гамма-дельта-Т-клітин. Імовірно, катехіни зеленого чаю сприяють зниженню оксидативного стресу, запалення та стимулюють відновлення ДНК.

Ресвератрол міститься у винограді, горіхах та інших продуктах. Він є активатором ферменту сиртуїну 1, регулятора експресії генів. При цьому зниження активності цього ферменту зумовлює відкладення патологічних білків при хворобі Альцгеймера.

У зазначеному дослідженні на моделі тканини головного мозку було продемонстровано зменшення кількості відкладень патологічних білків при хворобі Альцгеймера під впливом катехінів зеленого чаю та ресвератролу.

Учені наголосили на необхідності подальших досліджень для визначення потенційної можливості застосування катехінів та ресвератролу в клінічній практиці.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com