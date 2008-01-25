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Новини медицини та фармаціїІзатуксимаб: потенціювання терапії при множинній мієломі

Ізатуксимаб: потенціювання терапії при множинній мієломі

Опубліковано  17.12.2021

Для лікування пацієнтів з рефрактерною/рецидивною множинною мієломою схвалено новий препарат ізатуксимаб. Передбачається, що лікарський засіб також можна застосовувати у хворих з діагностованою de novo множинною мієломою, у яких можливе проведення аутологічної трансплантації стовбурових клітин.

Ізатуксимаб — антитіло до CD38, у 2020 р. було схвалено Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) для застосування у пацієнтів із занедбаною множинною мієломою.

Дослідження також підтверджують можливість застосування ізатуксимабу (isatuximab, Isa) у пацієнтів з вперше діагностованою мієломною хворобою. При комбінації ізатуксимабу зі звичайною потрійною терапією мієломної хвороби підвищується ймовірність того, що пацієнти матимуть негативний показник мінімального резидуального захворювання (minimal residual disease — MRD) наприкінці індукційної фази лікування. Негативний показник MRD вважається предиктором успішного проведення процедури трансплантації аутологічних стовбурових клітин (autologous stem cell transplant — ASCT).

У дослідженні GMMG-HD7 усі пацієнти отримували потрійну хіміотерапію леналідомідом, бортезомібом та дексаметазоном (lenalidomide, bortezomib, dexamethasone — LBd).

Деякі хворі після рандомізації також отримували ізатуксимаб (isatuximab + LBd — Isa-LBd), і в цій групі рівень MRD-негативного показника становив 50,1% в кінці індукційної терапії порівняно з 35,6% для пацієнтів, які отримували тільки LBd.

У MRD-негативних пацієнтів відзначають набагато більш високу ймовірність позитивного результату ASCT порівняно з MRD-позитивними.

Хартмут Гольдшмідт (Hartmut Goldschmidt) з університетської лікарні Гейдельберга (University Hospital Heidelberg) повідомив, що Isa-LBd — це перша схема, що продемонструвала значну перевагу за частотою негативного показника MRD наприкінці індукції порівняно з LBd у дослідженні ІІІ фази.

Раві Відж (Ravi Vij) з Онкологічного центру Сайтман (Siteman Cancer Center) зазначив, що комбінація RVd з іншим доступним на даний час антитілом до CD38, даратумумабом, була схвалена для цього показання в США в січні 2021 р.

До дослідження Х. Гольдшмідта увійшли 662 пацієнти з нещодавно діагностованою множинною мієломою, які були кандидатами на високодозну хіміотерапію та ASCT. Їм призначили 6 тритижневих циклів індукційної терапії лише Isa-LBd або LBd. Після ASCT пацієнти були знову рандомізовані для підтримувальної терапії або ізатуксимабом з леналідомідом або тільки леналідомідом.

Як зазначалося раніше, частота негативного показника MRD наприкінці фази індукції становила 50,1% у групі Isa-LBd і 35,6% в групі LBd. Швидкість прогресування захворювання наприкінці індукції у групах Isa-LBd та LBd становила відповідно 1,5 та 4,0%.

Частота небажаних явищ у групах була в цілому схожою, за винятком більш високої частки пацієнтів з лейкоцитопенією чи нейтропенією в групі Isa-LBd у порівнянні з групою LBd (26,4 проти 9,1%). У групі Isa-LBd зафіксовано 4 летальні випадки, у групі LBd — 8. За словами Х. Гольдшмідта, більшість смертей були пов’язані з прогресуванням захворювання або COVID-19.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  17.12.2021

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