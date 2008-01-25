Хвороба Лайма: що потрібно знати про заходи профілактики?

На думку експертів, найкращий спосіб профілактики розвитку хвороби Лайма — не бути укушеним кліщем або, у разі укусу, видалити його протягом 24 год.

Професор імунології доктор Лінден Ху (Linden Hu) зазначив, що хвороба Лайма має віддалені наслідки. Найкраща стратегія боротьби з цією патологією — це профілактика її розвитку.

Основа лікування хвороби Лайма — антибіотикотерапія.

Щорічно у близько 500 тис. осіб у США відмічають хворобу Лайма. Збудники хвороби — кліщі, які переносять бактерію Borrelia burgdorferi.

Кліщ передає бактерію людині через укус. У той же час діагностика хвороби Лайма на ранніх стадіях утруднена. Це пов’язано з тим, що титр антитіл до збудника захворювання підвищується через кілька тижнів після зараження, відповідно, на ранніх стадіях аналізи крові неінформативні.

Важливо розпізнавати ранні симптоми хвороби Лайма. Одним з найважливіших симптомів є характерний висип, який розвивається після того, як ви провели час на відкритому повітрі, особливо якщо вона має форму яблука або округлу форму, і площа ураження збільшується протягом дня або двох.

Недіагностована та нелікована хвороба Лайма може призвести до серйозних ускладнень, включаючи артрит, менінгіт та ураження серця. Близько 10–20% осіб, які перенесли хворобу Лайма, відчувають постійну втому, біль у суглобах, психічні розлади та інші симптоми.

Це не означає, що ви не повинні насолоджуватися відпочинком на свіжому повітрі. Експерти з Медичної школи Університету Тафтса (Tufts University School of Medicine) у Бостоні пропонують кілька порад щодо захисту від кліщів.

Як знизити ймовірність укусу кліща?

Коли ви проводите час на відкритому повітрі, експерти радять уникати високої трави та густого чагарника.

Тримайтеся ближче до середини пішохідних стежок.

Носіть світлий одяг, щоб ви могли легко помітити темних жуків.

Носіть сорочки з довгими рукавами, довгі штани та взуття із закритими носками, заправляючи штанини у шкарпетки.

Використовуйте перевірені репеленти, що містять щонайменше 20% діетилтолуаміду (ДЕТА). Розпиліть репелент на шкіру, в ідеалі на відкритому просторі, відповідно до вказівок на етикетці. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, ДЕТА можна використовувати у дітей та немовлят віком старше 2 міс. Уникайте нанесення засобу на руки дітей, а також навколо очей та рота. Дітям віком до 10 років не слід наносити репелент на себе самостійно.

Розгляньте можливість обприскування одягу, взуття та похідного спорядження інсектицидами, що містять 0,5% перметрину, дотримуючись інструкцій на етикетці та застосовуючи хімікат у приміщенні, що добре провітрюється. Тримайте спрей і все ще вологі оброблені предмети подалі від кішок, тому що перметрин токсичний для них.

Регулярно оглядайте себе для виявлення кліщів, коли знаходитеся на вулиці, навіть якщо ви одягнені в захисний одяг, і щоразу, коли входите у приміщення.

Прийміть душ і обмацайте свою намилену шкіру для виявлення нових нерівностей шкіри. Так ви можете змити кліща до того, як він вкусить. Зверніть особливу увагу на ділянки, де кліщі можуть сховатися, у тому числі під пахвами, у вухах і навколо них, усередині пупка, у підколінних ямках, між пальцями ніг, під волоссям, у пахвинній ділянці та біля талії.

Виперіть одяг після прогулянок на свіжому повітрі.

Кліщі можуть передавати хворобу Лайма через 36–72 год після прикріплення, тому необхідно виявити їх якомога раніше. Якщо ви виявили кліща, видаліть його гострим пінцетом. Для цього необхідно взяти кліща пінцетом у місці його прикріплення та повільно відтягувати. Після видалення кліща промийте уражену ділянку водою з милом. При появі висипу слід звернутися до лікаря та попросити пройти обстеження для діагностики хвороби Лайма.

Л. Ху підкреслив, що висип — не обов’язковий симптом хвороби Лайма. Він пояснив, що важливо брати до уваги загальне самопочуття. Зверніться до лікаря, якщо у вас відзначаються відчуття втоми, лихоманка, м’язово-суглобовий або головний біль.

За матеріалами www.medicalxpress.com